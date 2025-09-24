Відео
Скільки служить iPhone та як подовжити його строк використання

Дата публікації: 24 вересня 2025 16:32
Скільки років служить iPhone — поради з продовження ресурсу
На столі смартфон iPhone 17 поруч зі коробкою від нього. Фото: Unsplash

iPhone — дорогий, але для багатьох незамінний інструмент для зв'язку та роботи. Попри це, як і будь-який гаджет, він має обмежений строк служби й рано чи пізно починає працювати гірше або зовсім виходить з ладу.

Про це пише SlashGear.

Читайте також:

Скільки "живе" новий iPhone

Apple розраховує, що середній строк служби iPhone становить близько трьох років, хоча на практиці багато пристроїв працюють довше. Водночас на довговічність суттєво впливають акумулятор і програмна підтримка: батарея з часом втрачає місткість, а старі моделі зрештою перестають отримувати нові версії iOS — у середньому оновлення виходять протягом 6-8 років (офіційно Apple це не фіксує). У певний момент ремонт або заміна можуть бути невиправданими, якщо сам телефон уже поводиться нестабільно.

У моделях iPhone 14 і старіших акумулятор зазвичай зберігає близько 80% початкової місткості після 500 циклів заряджання. Починаючи з iPhone 15, показник 80% очікується після приблизно 1000 циклів. Батарею можна замінити, однак це недешево й не завжди має сенс, якщо інші компоненти пристрою теж "втомилися".

Як подовжити строк служби iPhone

Є кілька простих звичок, що допоможуть витиснути з iPhone максимум років:

  • Дбайте про акумулятор — намагайтеся не залишати телефон на зарядці на всю ніч і не тримати його постійно на 100%. Оптимальний діапазон — 20-80%. Важливий і температурний режим: для батареї корисно залишатися в межах 0-35°C.
  • Захистіть корпус і дисплей — чохол і захисне скло зменшують наслідки падінь і подряпин, які накопичуються роками.
  • Підтримуйте "чистоту" апаратної частини — періодично очищайте роз'єми, решітки та дрібні щілини від пилу й сміття, щоб уникнути збоїв у роботі.
  • Слідкуйте за ПЗ та пам'яттю — оновлення програмного забезпечення корисні, а надмірно заповнене сховище змушує систему працювати інтенсивніше, що з часом шкодить апаратним ресурсам.

Купівля надто старого вживаного iPhone — сумнівна ідея, однак подбати про свій поточний пристрій точно варто. Дотримання базових правил експлуатації та уважне ставлення до акумулятора допоможуть користуватися смартфоном довше без неприємних сюрпризів.

Нагадаємо, в iPhone 17 Pro Apple реалізувала нові рішення в дизайні, програмному забезпеченні та фотоможливостях, завдяки чому смартфон став значно ближчим до флагманів на Android. Це свідчить про помітний відхід від традиційної стратегії компанії, яка роками дотримувалася власного унікального підходу.

Також ми писали, що iPhone Air виявився витривалішим, ніж від нього очікували з огляду на ультратонкий корпус завтовшки лише 5,6 мм. У комплексних тестах автономності він поступився моделям серії Pro, проте майже не відстав від стандартного iPhone 17, що стало доволі несподіваним результатом.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
