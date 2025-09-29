Відео
Кому не варто купувати базовий iPhone 17 у 2025 році

Кому не варто купувати базовий iPhone 17 у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 14:24
iPhone 17 — які мінуси має новинка і кому варто зачекати з оновленням
Смартфон Apple iPhone 17. Фото: Unsplash

Смартфон Apple iPhone 17 став головним вибором користувачів цього року. Підтримка Always-On та 120 Гц нарешті дісталися базової моделі, а стартова пам'ять подвоїлася — при тій самій ціні. Проте деякі мінуси нового флагмана можуть стати для когось вирішальними перед купівлею.

Про це пише The Verge.

Читайте також:

Що змінилося і чому це важливо

Протягом кількох років вибір стандартного iPhone означав відмову від частини базових зручностей із "про"-лінійки — від яскравішого екрана до корисних апаратних дрібниць. З iPhone 17 цей розрив майже зник: модель уперше отримала Always-On і панель зі змінною частотою оновлення до 120 Гц (ProMotion). У спокої екран опускається до 1 Гц для економії, а під час взаємодії розганяється до 120 Гц — інтерфейс відчувається помітно плавнішим.

Сам Always-On працює як на "про"-версіях: коли телефон лежить, на приглушеному тлі видно шпалери, віджети, годинник і сповіщення, усе це можна налаштувати або вимкнути й витрата батареї при цьому мінімальна. Дисплей став трохи більшим — 6,3 дюйма замість 6,1 дюйма — завдяки тоншим рамкам і ледь помітно вищому корпусу, став яскравішим, отримав антиблікове покриття та, за заявою Apple, кращу стійкість до подряпин.

Камери оновилися точково. Надширик перейшов із 12 до 48 Мп (як у Pro) і дає трохи більше деталізації та насиченіші кольори, хоча різниця помітна не завжди. Фронталка з новим квадратним сенсором на 18 Мп підтримує "розумне" кадрування: стартує під селфі на одну людину, автоматично розширює кут, коли в кадр заходять інші, і за потреби переходить у ширший горизонтальний фрейм, навіть якщо телефон тримаєш вертикально.

Які слабкі місця має базовий iPhone 17

Під тривалим ігровим навантаженням корпус відчутно нагрівається, а Apple Intelligence поки що або малокорисна, або взагалі відсутня в роботі. Та попри це, iPhone 17 — найкращий "звичайний" iPhone за багато років: за ті самі гроші ви отримуєте вдвічі більше пам'яті, трохи кращі камери й, головне, екран, який відразу підіймає щоденний досвід на новий рівень.

На відміну від Pro-версії, iPhone 17 не має телеоб'єктива, великого зуму та нового дизайну, але якщо вам це не важливо, ви можете стати власником базового айфона без відчуття компромісу.

Нагадаємо, iPhone залишається одним із найдорожчих, але водночас і найпопулярніших інструментів для роботи, комунікації та щоденних завдань. Висока ціна не робить його вічним — як і будь-який електронний пристрій, смартфон має обмежений термін служби.

Також ми писали, що серед власників нової серії iPhone 17 з'явилися скарги на нестабільність підключення. Деякі користувачі повідомляють про випадкові розриви Wi-Fi-з'єднання, які нерідко супроводжуються проблемами з роботою Bluetooth.

Apple смартфон характеристики iPhone 17 переваги функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
