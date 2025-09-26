iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch 11 та AirPods Pro 3 офіційно в Україні — які ціни

Смартфони Apple iPhone 17 на вітрині. Фото: Unsplash

В Україні стартували офіційні продажі найновіших пристроїв Apple — від iPhone 17 і ультратонкого iPhone Air до Apple Watch Series 11 та AirPods Pro 3. Запуск збігся з глобальним стартом лінійки, який минулого тижня зібрав черги у ключових країнах і показав особливо високий попит на моделі Pro.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які ціни на новинки Apple в Україні.

Що і за скільки можна купити в Україні

Apple відкрила продаж повної лінійки смартфонів: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Ціни такі:

базовий iPhone 17 пропонується з 256 ГБ за 46 799 грн або з 512 ГБ за 56 799 грн;

iPhone Air — 58 499 грн (256 ГБ), 68 499 грн (512 ГБ) і 78 499 грн (1 ТБ);

для iPhone 17 Pro ціни становлять 63 999 грн (256 ГБ), 73 999 грн (512 ГБ) і 83 999 грн (1 ТБ);

флагманський iPhone 17 Pro Max коштує 69 999 грн (256 ГБ), 79 999 грн (512 ГБ), 89 999 грн (1 ТБ) та 109 999 грн (2 ТБ).

Паралельно почалися продажі нових годинників:

Apple Watch Series 11 у версії GPS — 22 299 грн (42 мм) і 23 799 грн (46 мм); GPS + Cellular — 27 399 грн і 28 899 грн відповідно;

Apple Watch Ultra 3 з GPS + Cellular доступний за 44 799 грн, а варіант з Milanese Loop — 48 999 грн;

Apple Watch SE 3: GPS — 13 899 грн (40 мм) і 14 999 грн (44 мм), GPS + Cellular — 16 199 грн і 17 799 грн.

До продажу в Україні також додали AirPods Pro 3 за 14 099 грн. На ринку ці навушники позиціюють як оновлену версію Pro, представлену разом із сімейством iPhone 17 і новими Apple Watch під час вересневої презентації Apple.

Нагадаємо, власники нової серії iPhone 17 почали повідомляти про періодичні проблеми з бездротовим підключенням. У частини користувачів фіксуються розриви Wi-Fi-з'єднання, які нерідко супроводжуються збоями в роботі Bluetooth, що впливає на стабільність використання навушників та інших пристроїв.

Також ми писали, що iPhone Air, попри надтонкий корпус завтовшки лише 5,6 мм, показав себе міцнішим, ніж очікували експерти. У тестах автономності він поступився моделям серії Pro, проте зумів утримати результат близький до базового iPhone 17, що стало доволі несподіваним підсумком.