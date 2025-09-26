Видео
Главная Технологии В Украине стартовали официальные продажи iPhone 17 — какие цены

В Украине стартовали официальные продажи iPhone 17 — какие цены

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 14:24
iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch 11 и AirPods Pro 3 вышли в Украине — какие цены
Смартфоны Apple iPhone 17 на витрине. Фото: Unsplash

В Украине стартовали официальные продажи новейших устройств Apple — от iPhone 17 и ультратонкого iPhone Air до Apple Watch Series 11 и AirPods Pro 3. Запуск совпал с глобальным стартом линейки, который на прошлой неделе собрал очереди в ключевых странах и показал особенно высокий спрос на модели Pro.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие цены на новинки Apple в Украине.

Читайте также:

Что и за сколько можно купить в Украине

Apple открыла продажи полной линейки смартфонов: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Цены следующие:

  • базовый iPhone 17 предлагается с 256 ГБ за 46 799 грн или с 512 ГБ за 56 799 грн;
  • iPhone Air — 58 499 грн (256 ГБ), 68 499 грн (512 ГБ) и 78 499 грн (1 ТБ);
  • для iPhone 17 Pro цены составляют 63 999 грн (256 ГБ), 73 999 грн (512 ГБ) и 83 999 грн (1 ТБ);
  • флагманский iPhone 17 Pro Max стоит 69 999 грн (256 ГБ), 79 999 грн (512 ГБ), 89 999 грн (1 ТБ) и 109 999 грн (2 ТБ).

Параллельно начались продажи новых часов:

  • Apple Watch Series 11 в версии GPS — 22 299 грн (42 мм) и 23 799 грн (46 мм); GPS + Cellular — 27 399 грн и 28 899 грн соответственно;
  • Apple Watch Ultra 3 с GPS + Cellular доступен за 44 799 грн, а вариант с Milanese Loop — 48 999 грн;
  • Apple Watch SE 3: GPS — 13 899 грн (40 мм) и 14 999 грн (44 мм), GPS + Cellular — 16 199 грн и 17 799 грн.

В продажу в Украине также добавили AirPods Pro 3 за 14 099 грн. На рынке эти наушники позиционируют как обновленную версию Pro, представленную вместе с семейством iPhone 17 и новыми Apple Watch во время сентябрьской презентации Apple.

Напомним, владельцы новой серии iPhone 17 начали сообщать о периодических проблемах с беспроводным подключением. У части пользователей фиксируются разрывы Wi-Fi-соединения, которые нередко сопровождаются сбоями в работе Bluetooth, что влияет на стабильность использования наушников и других устройств.

Также мы писали, что iPhone Air, несмотря на сверхтонкий корпус толщиной всего 5,6 мм, показал себя более прочным, чем ожидали эксперты. В тестах автономности он уступил моделям серии Pro, однако сумел удержать результат близкий к базовому iPhone 17, что стало довольно неожиданным итогом.

