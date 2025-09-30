Відео
Головна Технології Apple пояснила, як позбутися подряпин на нових iPhone 17

Apple пояснила, як позбутися подряпин на нових iPhone 17

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 11:41
Подряпини та потертості на iPhone 17 — Apple запропонувала рішення
На столі коробка з-під iPhone 17 Pro і смартфоном на ній. Фото: Unsplash

В Apple Store помітили сліди та "подряпини" на демонстраційних iPhone 17 — переважно на задньому склі та навколо блоку камер. Компанія з'ясувала причину та вже впроваджує рішення, аби запобігти появі нових міток на вітринних зразках.

Про це пише 9to5Mac.

Читайте також:

Що сталося і які кроки вживає Apple

Після старту продажів лінійки iPhone 17 покупці швидко звернули увагу на сліди на виставкових пристроях у магазинах. Apple провела перевірку й встановила, що проблему спричиняють зношені MagSafe-підставки зі вставленим металевим кільцем. Під час зняття телефону його легко зачепити об цей елемент, і з часом кільце стирається й залишає на корпусі сліди перенесеного матеріалу. У компанії уточнюють, що це не подряпини, а саме "трансфер матеріалу", який можна видалити під час очищення; подібне спостерігали й на виставкових iPhone 16.

У відповідь магазини почали встановлювати силіконові кільця по краях підставок — зокрема це помітили в новому магазині Apple в Гінзі. Водночас такі кільця не "виліковують" уже позначені слідами моделі, тож Apple додатково змінила підхід до догляду: як повідомив Марк Гурман, корпоративний офіс закликав співробітників частіше чистити демонстраційні пристрої, змішуючи "сольову речовину" зі стандартним розчином для прибирання.

Спосіб працює й в домашніх умовах: після використання підставки в магазині на iPhone 17 Pro лишилися мітки, які вдалося зняти сумішшю води та морської солі — цей метод спрацював краще, ніж вода чи ізопропіловий спирт. Втім результат може відрізнятися залежно від випадку.

Нагадаємо, iPhone 17 цього року став найочікуванішим смартфоном Apple і швидко здобув звання головного вибору користувачів. Та попри низку вагомих переваг, новинка має й свої недоліки, які для частини потенційних покупців можуть стати вирішальними.

Також ми писали, що перші власники iPhone 17 звертають увагу на неочікувану проблему — швидку появу подряпин на корпусі. Найбільше нарікань надходить від користувачів моделей Pro, зокрема iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max, де подряпини виникають навіть за акуратного використання.

Apple телефони смартфон корисні поради iPhone 17 подряпини
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
