Подряпини та потертості на iPhone 17 — Apple запропонувала рішення

В Apple Store помітили сліди та "подряпини" на демонстраційних iPhone 17 — переважно на задньому склі та навколо блоку камер. Компанія з'ясувала причину та вже впроваджує рішення, аби запобігти появі нових міток на вітринних зразках.

Що сталося і які кроки вживає Apple

Після старту продажів лінійки iPhone 17 покупці швидко звернули увагу на сліди на виставкових пристроях у магазинах. Apple провела перевірку й встановила, що проблему спричиняють зношені MagSafe-підставки зі вставленим металевим кільцем. Під час зняття телефону його легко зачепити об цей елемент, і з часом кільце стирається й залишає на корпусі сліди перенесеного матеріалу. У компанії уточнюють, що це не подряпини, а саме "трансфер матеріалу", який можна видалити під час очищення; подібне спостерігали й на виставкових iPhone 16.

У відповідь магазини почали встановлювати силіконові кільця по краях підставок — зокрема це помітили в новому магазині Apple в Гінзі. Водночас такі кільця не "виліковують" уже позначені слідами моделі, тож Apple додатково змінила підхід до догляду: як повідомив Марк Гурман, корпоративний офіс закликав співробітників частіше чистити демонстраційні пристрої, змішуючи "сольову речовину" зі стандартним розчином для прибирання.

Спосіб працює й в домашніх умовах: після використання підставки в магазині на iPhone 17 Pro лишилися мітки, які вдалося зняти сумішшю води та морської солі — цей метод спрацював краще, ніж вода чи ізопропіловий спирт. Втім результат може відрізнятися залежно від випадку.

Нагадаємо, iPhone 17 цього року став найочікуванішим смартфоном Apple і швидко здобув звання головного вибору користувачів. Та попри низку вагомих переваг, новинка має й свої недоліки, які для частини потенційних покупців можуть стати вирішальними.

Також ми писали, що перші власники iPhone 17 звертають увагу на неочікувану проблему — швидку появу подряпин на корпусі. Найбільше нарікань надходить від користувачів моделей Pro, зокрема iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max, де подряпини виникають навіть за акуратного використання.