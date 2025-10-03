Видео
iPhone 17 Pro получил скрытую функцию, которая будет очень важной

iPhone 17 Pro получил скрытую функцию, которая будет очень важной

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 12:32
iPhone 17 Pro получил паровую камеру охлаждения — почему это важно для ИИ
Смартфон Apple iPhone 17 Pro в коробке. Фото: Unsplash

iPhone 17 Pro получил изменения, оставшиеся в тени громких тем вроде камеры, дизайна или автономности. Речь идет о паровой камере охлаждения — деталь, которая уже сейчас не привлекает внимания, но может стать критически важной в ближайшем будущем.

Об этом пишет 9to5Mac.

Читайте также:

Паровая камера в iPhone 17 Pro как запас прочности "на вырост"

При выборе между iPhone 17 Pro и iPhone Air, новая система охлаждения в Pro заставляет задуматься, ведь она не из тех функций, которые сразу склоняют к покупке, однако со временем это может измениться.

Паровая камера рассматривается как элемент "подготовки к будущему", прежде всего к росту нагрузки от Apple Intelligence. По объяснению Apple, новая внутренняя архитектура использует размещенную внутри камеры деионизированную воду и сваренную лазером конструкцию в алюминиевом шасси, чтобы отводить тепло от чипа A19 Pro. Далее тепло равномерно распределяется по корпусу, что помогает удерживать производительность на высоком уровне и предотвращать чрезмерный нагрев во время длительных нагрузок.

Паровая камера iPhone 17 Pro
Визуализация отвода тепла в паровой камере iPhone 17 Pro. Фото: кадр из видео/YouTube

Именно iPhone 17 Pro лучше подготовлен к будущим сценариям, в которых искусственный интеллект на устройстве станет ключевым. iOS 26, несмотря на ассоциацию с "Liquid Glass", добавила более двух десятков новых возможностей Apple Intelligence. Компания движется в двух направлениях: отдает приоритет локальному выполнению моделей на самом iPhone и незаметно "прокачивает" ежедневные действия вроде поиска или подсказок — все это повышает системные требования и энергопотребление.

iPhone 15 Pro и 16 Pro во время отдельных ИИ-задач нагревались и замедлялись, в то время как iPhone Air пока ведет себя лучше. Однако с расширением функций Apple Intelligence ситуация может измениться: ожидаемые крупные обновления Siri в начале следующего года способны заметно увеличить использование таких возможностей. Именно поэтому в течение одного-двух лет модели с паровой камерой продемонстрируют большее преимущество в стабильности и скорости, тогда как iPhone Air может начать казаться медленнее на фоне 17 Pro.

Напомним, с выходом iPhone 17 Pro компания Apple сделала ощутимый шаг в сторону конкуренции с ведущими Android-флагманами. Обновленный подход к дизайну, аппаратным решениям и программному обеспечению сближает смартфон с главными соперниками на рынке.

Также мы писали, что сразу после старта продаж появились жалобы от первых владельцев iPhone 17. Они замечают царапины на корпусе уже после короткого использования, причем больше всего нареканий касается премиальных моделей — iPhone 17 Pro и Pro Max.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
