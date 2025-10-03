iPhone 17 Pro отримав парову камеру охолодження — чому це важливо для ШІ

Смартфон Apple iPhone 17 Pro у коробці. Фото: Unsplash

iPhone 17 Pro отримав зміни, що залишилися в тіні гучних тем на кшталт камери, дизайну чи автономності. Йдеться про парову камеру охолодження — деталь, яка вже зараз не привертає уваги, але може стати критично важливою в найближчому майбутньому.

Парова камера в iPhone 17 Pro як запас міцності "на виріст"

При виборі між iPhone 17 Pro та iPhone Air, нова система охолодження в Pro змушує замислитися, адже вона не з тих функцій, які відразу схиляють до купівлі, проте з часом це може змінитися.

Парова камера розглядається як елемент "підготовки до майбутнього", насамперед до зростання навантаження від Apple Intelligence. За поясненням Apple, нова внутрішня архітектура використовує розміщену всередині камери деіонізовану воду та зварену лазером конструкцію в алюмінієвому шасі, щоб відводити тепло від чипа A19 Pro. Далі тепло рівномірно розподіляється корпусом, що допомагає втримувати продуктивність на високому рівні та запобігати надмірному нагріванню під час тривалих навантажень.

Візуалізація відведення тепла у паровій камері iPhone 17 Pro. Фото: кадр з відео/YouTube

Саме iPhone 17 Pro краще підготовлений до майбутніх сценаріїв, у яких штучний інтелект на пристрої стане ключовим. iOS 26, попри асоціацію з Liquid Glass, додала понад два десятки нових можливостей Apple Intelligence. Компанія рухається у двох напрямах: віддає пріоритет локальному виконанню моделей на самому iPhone та непомітно "прокачує" щоденні дії на кшталт пошуку чи підказок — усе це підвищує системні вимоги й енергоспоживання.

iPhone 15 Pro та 16 Pro під час окремих ШІ-завдань нагрівалися й уповільнювалися, водночас iPhone Air поки поводиться краще. Однак із розширенням функцій Apple Intelligence ситуація може змінитися: очікувані великі оновлення Siri на початку наступного року здатні помітно збільшити використання таких можливостей. Саме тому упродовж одного-двох років моделі з паровою камерою продемонструють більшу перевагу у стабільності та швидкості, тоді як iPhone Air може почати здаватися повільнішим на тлі 17 Pro.

Нагадаємо, з виходом iPhone 17 Pro компанія Apple зробила відчутний крок у бік конкуренції з провідними Android-флагманами. Оновлений підхід до дизайну, апаратних рішень і програмного забезпечення зближує смартфон із головними суперниками на ринку.

Також ми писали, що одразу після старту продажів з'явилися скарги від перших власників iPhone 17. Вони помічають подряпини на корпусі вже після короткого використання, причому найбільше нарікань стосується преміальних моделей — iPhone 17 Pro та Pro Max.