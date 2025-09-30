iPhone 17 — какие функции Apple позаимствовала у Android

5 функций iPhone 17, которые Apple позаимствовала у Android
Серия iPhone 17 вышла с заметными обновлениями — от дизайна камер до дисплеев. Но многие из этих изменений пользователи Android видели раньше.
Что именно Apple позаимствовала
Apple представила линейку iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и новый ультратонкий iPhone Air. Несмотря на сохранение "айфоновского" характера, многие ключевые нововведения перекликаются с идеями, давно реализованными в Android.
Камеры в стиле Google Pixel
iPhone 17 Pro получил другой подход к блоку камер: вместо компактного квадрата — длинная "перекладина", простирающаяся почти на всю ширину задней панели. Подобное решение использовано и в iPhone Air с одинарной камерой в удлиненном овале. Это напоминает фирменную планку камер Google, которую компания ввела еще в Pixel 6 и сохранила до сегодняшней серии Pixel 10.
48 МП телеобъектив как в Pixel 10 Pro
Вместе с новым дизайном iPhone 17 Pro перешел с 12 МП телеобъектива на 48 МП сенсор. Оптическое увеличение уменьшилось с 5x до 4x, зато Apple заявляет о "до 8x оптического качества" благодаря более высокому разрешению. Конфигурация очень близка к Pixel 10 Pro с его 48 МП и 5x оптикой и "10x оптического качества". В то же время максимальный зум у iPhone — до 40x (цифровой), тогда как Pixel дотягивает до 100x.
120 Гц в не базовом сегменте наконец — и для базовой модели
Стандартный iPhone 17 впервые получил экран с частотой 120 Гц. Профессиональные iPhone имеют 120 Гц с 2021 года (iPhone 13 Pro), тогда как другие производители давно предлагают 90-120 Гц даже в более доступных моделях — так что это скорее запоздалое выравнивание с рынком.
Антибликовое покрытие — как у флагманов Samsung
Вся линейка iPhone 17 получила новое антибликовое покрытие дисплея для лучшей читабельности при ярком освещении. Подобную технологию Samsung применяет как минимум с Galaxy S24 Ultra, а в дальнейшем — и в S25 Ultra. Преимущество Apple в том, что покрытие получили не только "прошки", но и базовая модель.
iPhone Air и параллели с Galaxy S25 Edge
Одной из главных премьер стал сверхтонкий iPhone Air — 5,6 мм толщиной и 165 г веса при 6,5-дюймовом экране. Но это не первый ультратонкий флагман: в мае Samsung выпустила Galaxy S25 Edge толщиной 5,8 мм. Оба аппарата имеют топовые чипы и качественные дисплеи, однако Samsung вместила две задние камеры (200 МП основная и 12 МП "ширик") против одинарной 48 МП в iPhone Air.
Обновления серии iPhone 17 выглядят удачными, но значительная часть их "вау-эффекта" — это аккуратное внедрение идей, которые Android-бренды испытали ранее. Для пользователей iPhone это все равно скачок вперед, а для рынка — еще один пример того, как платформы постепенно выравниваются по ключевым потребительским характеристикам.
