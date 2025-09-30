iPhone 17 — какие функции Apple позаимствовала у Android

Смартфоны Apple iPhone 17 Pro на витрине в магазине. Фото: Unsplash

Серия iPhone 17 вышла с заметными обновлениями — от дизайна камер до дисплеев. Но многие из этих изменений пользователи Android видели раньше.

Об этом пишет Android Authority.

Что именно Apple позаимствовала

Apple представила линейку iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и новый ультратонкий iPhone Air. Несмотря на сохранение "айфоновского" характера, многие ключевые нововведения перекликаются с идеями, давно реализованными в Android.

Камеры в стиле Google Pixel

iPhone 17 Pro получил другой подход к блоку камер: вместо компактного квадрата — длинная "перекладина", простирающаяся почти на всю ширину задней панели. Подобное решение использовано и в iPhone Air с одинарной камерой в удлиненном овале. Это напоминает фирменную планку камер Google, которую компания ввела еще в Pixel 6 и сохранила до сегодняшней серии Pixel 10.

48 МП телеобъектив как в Pixel 10 Pro

Вместе с новым дизайном iPhone 17 Pro перешел с 12 МП телеобъектива на 48 МП сенсор. Оптическое увеличение уменьшилось с 5x до 4x, зато Apple заявляет о "до 8x оптического качества" благодаря более высокому разрешению. Конфигурация очень близка к Pixel 10 Pro с его 48 МП и 5x оптикой и "10x оптического качества". В то же время максимальный зум у iPhone — до 40x (цифровой), тогда как Pixel дотягивает до 100x.

120 Гц в не базовом сегменте наконец — и для базовой модели

Стандартный iPhone 17 впервые получил экран с частотой 120 Гц. Профессиональные iPhone имеют 120 Гц с 2021 года (iPhone 13 Pro), тогда как другие производители давно предлагают 90-120 Гц даже в более доступных моделях — так что это скорее запоздалое выравнивание с рынком.

Антибликовое покрытие — как у флагманов Samsung

Вся линейка iPhone 17 получила новое антибликовое покрытие дисплея для лучшей читабельности при ярком освещении. Подобную технологию Samsung применяет как минимум с Galaxy S24 Ultra, а в дальнейшем — и в S25 Ultra. Преимущество Apple в том, что покрытие получили не только "прошки", но и базовая модель.

iPhone Air и параллели с Galaxy S25 Edge

Одной из главных премьер стал сверхтонкий iPhone Air — 5,6 мм толщиной и 165 г веса при 6,5-дюймовом экране. Но это не первый ультратонкий флагман: в мае Samsung выпустила Galaxy S25 Edge толщиной 5,8 мм. Оба аппарата имеют топовые чипы и качественные дисплеи, однако Samsung вместила две задние камеры (200 МП основная и 12 МП "ширик") против одинарной 48 МП в iPhone Air.

Обновления серии iPhone 17 выглядят удачными, но значительная часть их "вау-эффекта" — это аккуратное внедрение идей, которые Android-бренды испытали ранее. Для пользователей iPhone это все равно скачок вперед, а для рынка — еще один пример того, как платформы постепенно выравниваются по ключевым потребительским характеристикам.

