Головна Технології 5 функцій iPhone 17, які Apple запозичила в Android

5 функцій iPhone 17, які Apple запозичила в Android

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 16:32
iPhone 17 — які функції Apple запозичила в Android
Смартфони Apple iPhone 17 Pro на вітрині у магазині. Фото: Unsplash

Серія iPhone 17 вийшла з помітними оновленнями — від дизайну камер до дисплеїв. Та чимало з цих змін користувачі Android бачили раніше.

Про це пише Android Authority.

Читайте також:

Що саме Apple запозичила

Apple представила лінійку iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max і новий ультратонкий iPhone Air. Попри збереження "айфонівського" характеру, багато ключових нововведень перегукуються з ідеями, давно реалізованими в Android.

Камери у стилі Google Pixel

iPhone 17 Pro отримав інший підхід до блока камер: замість компактного квадрата — довга "перекладина", що простягається майже на всю ширину задньої панелі. Подібне рішення використане й в iPhone Air з одинарною камерою у видовженому овалі. Це нагадує фірмову планку камер Google, яку компанія запровадила ще у Pixel 6 і зберегла до сьогоднішньої серії Pixel 10.

48 МП телеоб'єктив як у Pixel 10 Pro

Разом із новим дизайном iPhone 17 Pro перейшов із 12 МП телеоб'єктива на 48 МП сенсор. Оптичне збільшення зменшилося з 5x до 4x, натомість Apple заявляє про "до 8x оптичної якості" завдяки вищій роздільній здатності. Конфігурація дуже близька до Pixel 10 Pro з його 48 МП і 5x оптикою та "10x оптичної якості". Водночас максимальний зум в iPhone — до 40x (цифровий), тоді як Pixel дотягує до 100x.

120 Гц у небазовому сегменті нарешті — і для базової моделі

Стандартний iPhone 17 вперше отримав екран із частотою 120 Гц. Професіональні iPhone мають 120 Гц із 2021 року (iPhone 13 Pro), тоді як інші виробники давно пропонують 90-120 Гц навіть у доступніших моделях — тож це радше запізніле вирівнювання з ринком.

Антиблікове покриття — як у флагманів Samsung

Уся лінійка iPhone 17 дістала нове антиблікове покриття дисплея для кращої читабельності при яскравому освітленні. Подібну технологію Samsung застосовує щонайменше з Galaxy S24 Ultra, а надалі — і в S25 Ultra. Перевага Apple в тому, що покриття отримали не лише "прошки", а й базова модель.

iPhone Air і паралелі з Galaxy S25 Edge

Однією з головних прем'єр став надтонкий iPhone Air — 5,6 мм завтовшки та 165 г ваги при 6,5-дюймовому екрані. Але це не перший ультратонкий флагман: у травні Samsung випустила Galaxy S25 Edge завтовшки 5,8 мм. Обидва апарати мають топові чипи та якісні дисплеї, проте Samsung вмістила дві задні камери (200 МП основна та 12 МП "ширик") проти одинарної 48 МП в iPhone Air.

Оновлення серії iPhone 17 мають вигляд вдалих, але значна частина їхнього "вау-ефекту" — це акуратне впровадження ідей, які Android-бренди випробували раніше. Для користувачів iPhone це все одно стрибок уперед, а для ринку — ще один приклад того, як платформи поступово вирівнюються за ключовими споживчими характеристиками.

Нагадаємо, у магазинах Apple Store помітили небажані сліди зносу на демонстраційних iPhone 17. Після перевірки Apple виявила технічну причину дефектів і вже запроваджує рішення, щоб уникнути їх появи на вітринних зразках у майбутньому.

Також ми писали, що iPhone залишається дорогим, але для багатьох користувачів незамінним інструментом для роботи, комунікації та розваг. Водночас, як і будь-який електронний пристрій, смартфон має обмежений строк служби: з часом він втрачає продуктивність і врешті потребує заміни.

Android Apple Samsung iPhone 17 функції Google Pixel
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
