iPhone 17 — які функції Apple запозичила в Android

Смартфони Apple iPhone 17 Pro на вітрині у магазині. Фото: Unsplash

Серія iPhone 17 вийшла з помітними оновленнями — від дизайну камер до дисплеїв. Та чимало з цих змін користувачі Android бачили раніше.

Про це пише Android Authority.

Що саме Apple запозичила

Apple представила лінійку iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max і новий ультратонкий iPhone Air. Попри збереження "айфонівського" характеру, багато ключових нововведень перегукуються з ідеями, давно реалізованими в Android.

Камери у стилі Google Pixel

iPhone 17 Pro отримав інший підхід до блока камер: замість компактного квадрата — довга "перекладина", що простягається майже на всю ширину задньої панелі. Подібне рішення використане й в iPhone Air з одинарною камерою у видовженому овалі. Це нагадує фірмову планку камер Google, яку компанія запровадила ще у Pixel 6 і зберегла до сьогоднішньої серії Pixel 10.

48 МП телеоб'єктив як у Pixel 10 Pro

Разом із новим дизайном iPhone 17 Pro перейшов із 12 МП телеоб'єктива на 48 МП сенсор. Оптичне збільшення зменшилося з 5x до 4x, натомість Apple заявляє про "до 8x оптичної якості" завдяки вищій роздільній здатності. Конфігурація дуже близька до Pixel 10 Pro з його 48 МП і 5x оптикою та "10x оптичної якості". Водночас максимальний зум в iPhone — до 40x (цифровий), тоді як Pixel дотягує до 100x.

120 Гц у небазовому сегменті нарешті — і для базової моделі

Стандартний iPhone 17 вперше отримав екран із частотою 120 Гц. Професіональні iPhone мають 120 Гц із 2021 року (iPhone 13 Pro), тоді як інші виробники давно пропонують 90-120 Гц навіть у доступніших моделях — тож це радше запізніле вирівнювання з ринком.

Антиблікове покриття — як у флагманів Samsung

Уся лінійка iPhone 17 дістала нове антиблікове покриття дисплея для кращої читабельності при яскравому освітленні. Подібну технологію Samsung застосовує щонайменше з Galaxy S24 Ultra, а надалі — і в S25 Ultra. Перевага Apple в тому, що покриття отримали не лише "прошки", а й базова модель.

iPhone Air і паралелі з Galaxy S25 Edge

Однією з головних прем'єр став надтонкий iPhone Air — 5,6 мм завтовшки та 165 г ваги при 6,5-дюймовому екрані. Але це не перший ультратонкий флагман: у травні Samsung випустила Galaxy S25 Edge завтовшки 5,8 мм. Обидва апарати мають топові чипи та якісні дисплеї, проте Samsung вмістила дві задні камери (200 МП основна та 12 МП "ширик") проти одинарної 48 МП в iPhone Air.

Оновлення серії iPhone 17 мають вигляд вдалих, але значна частина їхнього "вау-ефекту" — це акуратне впровадження ідей, які Android-бренди випробували раніше. Для користувачів iPhone це все одно стрибок уперед, а для ринку — ще один приклад того, як платформи поступово вирівнюються за ключовими споживчими характеристиками.

