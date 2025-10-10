Скільки коштує iPhone 17 — яка реальна собівартість смартфона Apple

В руках смартфон Apple iPhone 17. Фото: кадр з відео/YouTube

iPhone 17 Pro Max продається за 1 199 доларів, але оцінка розбору показує, що сума вартості основних деталей — близько 408 доларів. Це не означає "чистий" прибуток: різницю формують розробка, виробництво, логістика й підтримка, які не видно в таблиці компонентів.

Про це пише SupercarBlondie.

Яка собівартість iPhone 17 Pro Max

Оціночна "вартість кошика" для iPhone 17 Pro Max становить 408,13 долара. Найдорожчі позиції:

чип A19 Pro — 90,85 долара;

5G-модем — 90 доларів;

модуль камер — 80 доларів;

дисплей — 80 доларів.

Саме вони створюють основну частину собівартості. Менші статті витрат:

корпус — 20,79 долара;

акумулятор — 4,10 долара;

сховище 256 ГБ — 20,59 долара;

пам'ять — 21,80 долара.

Усі вузли виготовляються під суворі специфікації Apple: процесор інтегрований з iOS, камера налаштована під алгоритми компанії, а дисплей відповідає точним вимогам до якості.

Розрив між 408 доларів за компоненти та 1 199 доларів у магазині не дорівнює чистому прибутку. До фінальної ціни входять багаторічні інвестиції в дизайн чипів, поліпшення камер і розвиток iOS, глобальне виробництво, контроль якості та доставка. Також свою частку мають маркетинг, роздрібна мережа й сервіс. Крім того, флагман вплетений у ширшу екосистему Apple — від сервісів до аксесуарів — що допомагає утримувати стабільний виторг й фінансувати майбутні продукти.

