Україна
Головна Технології Експерти розкрили, скільки коштує зібрати iPhone 17 Pro Max

Експерти розкрили, скільки коштує зібрати iPhone 17 Pro Max

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 10:34
Скільки коштує iPhone 17 — яка реальна собівартість смартфона Apple
В руках смартфон Apple iPhone 17. Фото: кадр з відео/YouTube

iPhone 17 Pro Max продається за 1 199 доларів, але оцінка розбору показує, що сума вартості основних деталей — близько 408 доларів. Це не означає "чистий" прибуток: різницю формують розробка, виробництво, логістика й підтримка, які не видно в таблиці компонентів.

Про це пише SupercarBlondie.

Читайте також:

Яка собівартість iPhone 17 Pro Max

Оціночна "вартість кошика" для iPhone 17 Pro Max становить 408,13 долара. Найдорожчі позиції:

  • чип A19 Pro — 90,85 долара;
  • 5G-модем — 90 доларів;
  • модуль камер — 80 доларів;
  • дисплей — 80 доларів.

Саме вони створюють основну частину собівартості. Менші статті витрат:

  • корпус — 20,79 долара;
  • акумулятор — 4,10 долара;
  • сховище 256 ГБ — 20,59 долара;
  • пам'ять — 21,80 долара.

Усі вузли виготовляються під суворі специфікації Apple: процесор інтегрований з iOS, камера налаштована під алгоритми компанії, а дисплей відповідає точним вимогам до якості.

Розрив між 408 доларів за компоненти та 1 199 доларів у магазині не дорівнює чистому прибутку. До фінальної ціни входять багаторічні інвестиції в дизайн чипів, поліпшення камер і розвиток iOS, глобальне виробництво, контроль якості та доставка. Також свою частку мають маркетинг, роздрібна мережа й сервіс. Крім того, флагман вплетений у ширшу екосистему Apple — від сервісів до аксесуарів — що допомагає утримувати стабільний виторг й фінансувати майбутні продукти.

Нагадаємо, одне з найменш помітних, але технічно значущих оновлень iPhone 17 Pro — це поява системи парового охолодження. Вона замінює традиційні теплові трубки й дозволяє ефективніше відводити тепло від процесора під час тривалих навантажень.

Також ми писали, що серія iPhone 17 принесла низку помітних оновлень — від редизайну камерного модуля до яскравіших дисплеїв і тонших рамок. Проте багато з цих нововведень користувачі Android уже бачили раніше.

Apple смартфон запчастини iPhone 17 ціна
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
