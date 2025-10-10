Біле коло на чохлі iPhone — навіщо воно потрібне і як працює MagSafe

В руках смартфон Apple iPhone в чохлі з MagSafe. Фото: Unsplash

Багато чохлів для iPhone мають помітне коло посередині — це не декор, а частина системи MagSafe. Завдяки магнітам вона надійно фіксує аксесуари та спрощує бездротове заряджання.

Як працює MagSafe і чому його додали в iPhone

MagSafe — це магнітний конектор, який Apple вперше застосувала в MacBook Pro майже два десятиліття тому. Магніти допомагають роз'єму швидко "прилипати" та від'єднуватися, а ще рятують ноутбук, якщо хтось випадково зачепить кабель.

На iPhone MagSafe з'явився з лінійкою iPhone 12 у 2020 році й відтоді став стандартом для більшості базових і Pro-моделей (винятки — серія SE та iPhone 16e). На смартфонах він працює як бездротове заряджання із магнітним вирівнюванням, а численні аксесуари розширюють можливості системи далеко за межі просто підзарядки.

Усередині iPhone розташований візерунок із магнітів: круг для фіксації котушки та коротка лінія для точного вирівнювання. Без чохла цих елементів не видно — магніти сховані під склом — і сумісність із MagSafe не страждає.

Чохли з намальованим кільцем і горизонтальною рискою дублюють це магнітне поле за допомогою додаткових магнітів. Якість фіксації різниться: у частини моделей магніти достатні лише для стабільного заряджання, але слабкі для тримачів чи важчих насадок. Інші, навпаки, тримають навіть міцніше, ніж сам корпус iPhone, що важливо для автомобільних або мотокронштейнів із MagSafe.

Що дає MagSafe у повсякденному використанні

Магнітне вирівнювання знімає клопіт із "попаданням" у котушку: телефон сам стає як треба, а заряджання не переривається від легкого дотику. Завдяки MagSafe з'явилися зручні вертикальні бездротові зарядки, що слугують підставками чи навіть імпровізованими штативами для знімання.

До спинки iPhone або сумісного чохла можна приєднати низку аксесуарів: магнітні гаманці, PopSockets, підставки-кікстенди тощо. Такі речі існували й раніше, але з MagSafe їх кріпити та знімати значно швидше й надійніше.

Технічно бездротове заряджання інколи працює й через дуже тонкі чохли без вбудованого кільця, але магнітної фіксації не буде, а швидкість заряджання може просісти через додатковий шар матеріалу. Якщо сподобався чохол без MagSafe, можна докупити окреме магнітне кільце-накладку й приклеїти його до спинки: ефект залежатиме від якості аксесуара, тож міцність тримання може відрізнятися.

Нагадаємо, експеримент із встановленням обмеження заряду iPhone на рівні 80% показав, що очікуваний ефект продовження життя батареї може бути перебільшеним. Хоча ідея здається логічною — не доводити акумулятор до 100%, аби зменшити хімічне навантаження, — на практиці користувач отримує меншу добову автономність без суттєвого виграшу в довговічності.

Також ми писали, що перехід Apple на універсальний порт USB-C відкрив для iPhone 17 значно ширші можливості, ніж просто заряджання. Смартфон тепер підтримує підключення зовнішніх накопичувачів, мікрофонів, дисплеїв і навіть периферії на кшталт клавіатур або мережевих адаптерів.