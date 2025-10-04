Відео
Головна Технології Що можна під'єднати до iPhone 17 через роз'єм USB-C

Що можна під'єднати до iPhone 17 через роз'єм USB-C

Дата публікації: 4 жовтня 2025 06:32
USB-C в iPhone 17 — що можна під'єднати окрім зарядки
В руках iPhone з роз'ємом Type-C. Фото: Unsplash

Далеко не лише зарядка: перехід Apple на універсальний порт відкрив для iPhone 17 цілу низку сценаріїв підключення. Завдяки USB-C смартфон працює з периферією та накопичувачами, а в моделях Pro — ще й передає дані на швидкостях USB 3.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як можна використовувати порт USB Type-C в iPhone 17.

Читайте також:

Що можна під'єднати до iPhone окрім зарядки

Починаючи з iPhone 15, Apple відмовилась від Lightning, а вся лінійка iPhone 17 використовує USB-C. У версіях iPhone 17 Pro/Pro Max порт підтримує швидкість до 10 Гбіт/с (USB 3), що дозволяє, зокрема, записувати ProRes-відео прямо на зовнішній SSD і швидко копіювати файли. Базовий iPhone 17 та iPhone Air працюють на швидкостях USB 2, однак порт у них теж не обмежується заряджанням.

До iPhone 17 через USB-C можна під'єднати:

  • зарядні пристрої: сумісні блоки з USB-C Power Delivery; для максимальної швидкості — адаптери від 40 Вт (зокрема Apple Dynamic Charger);
  • зворотне заряджання: iPhone може ділитися енергією з AirPods, Apple Watch або навіть іншим смартфоном;
  • зовнішні дисплеї: виведення зображення на ТВ/монітор через кабель USB-C — HDMI;
  • зовнішні накопичувачі: запис відео на SSD у Pro-версіях; у всій лінійці — перенесення фото/файлів на флешку без хмар;
  • провідні аксесуари: клавіатури, мікрофони, Ethernet-адаптери — працюють у режимі plug-and-play;
  • навушники USB-C: підходять як для iPhone, так і для Mac/iPad;
  • USB-C хаби: під'єднання кількох пристроїв одночасно; варто враховувати, що смартфон віддає до приблизно 4,5 Вт — "ненажерливим" гаджетам потрібне додаткове живлення.

USB-C перетворює iPhone 17 на універсальний інструмент: від швидкого обміну даними та підключення периферії до живлення аксесуарів. Це робить порт зручним у повсякденних і професійних сценаріях навіть поза межами звичайної зарядки.

Нагадаємо, iPhone можна без проблем заряджати більшістю адаптерів від Android-смартфонів — у повсякденному використанні користувач не помітить різниці. Важливо лише, щоб блок живлення підтримував стандарт USB Power Delivery і був оригінальним або сертифікованим.

Також ми писали, що серія iPhone 17 вийшла з низкою суттєвих змін — від оновлених дисплеїв до переробленого дизайну камер. Утім, значна частина цих нововведень давно знайома користувачам Android, адже саме там вони з'явилися раніше.

Apple гаджети iPhone 17 type-c USB
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
