Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Что можно подключить к iPhone 17 через разъем USB-C

Что можно подключить к iPhone 17 через разъем USB-C

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 06:32
USB-C в iPhone 17 — что можно подключить кроме зарядки
В руках iPhone с разъемом Type-C. Фото: Unsplash

Далеко не только зарядка: переход Apple на универсальный порт открыл для iPhone 17 целый ряд сценариев подключения. Благодаря USB-C смартфон работает с периферией и накопителями, а в моделях Pro — еще и передает данные на скоростях USB 3.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как можно использовать порт USB Type-C в iPhone 17.

Реклама
Читайте также:

Что можно подключить к iPhone кроме зарядки

Начиная с iPhone 15, Apple отказалась от Lightning, а вся линейка iPhone 17 использует USB-C. В версиях iPhone 17 Pro/Pro Max порт поддерживает скорость до 10 Гбит/с (USB 3), что позволяет, в частности, записывать ProRes-видео прямо на внешний SSD и быстро копировать файлы. Базовый iPhone 17 и iPhone Air работают на скоростях USB 2, однако порт у них тоже не ограничивается зарядкой.

К iPhone 17 через USB-C можно подключить:

  • зарядные устройства: совместимые блоки с USB-C Power Delivery; для максимальной скорости — адаптеры от 40 Вт (в частности Apple Dynamic Charger);
  • обратная зарядка: iPhone может делиться энергией с AirPods, Apple Watch или даже другим смартфоном;
  • внешние дисплеи: вывод изображения на ТВ/монитор через кабель USB-C — HDMI;
  • внешние накопители: запись видео на SSD в Pro-версиях; во всей линейке — перенос фото/файлов на флешку без облаков;
  • проводные аксессуары: клавиатуры, микрофоны, Ethernet-адаптеры — работают в режиме plug-and-play;
  • наушники USB-C: подходят как для iPhone, так и для Mac/iPad;
  • USB-C хабы: подключение нескольких устройств одновременно; стоит учитывать, что смартфон отдает до примерно 4,5 Вт — "прожорливым" гаджетам нужно дополнительное питание.

USB-C превращает iPhone 17 в универсальный инструмент: от быстрого обмена данными и подключения периферии до питания аксессуаров. Это делает порт удобным в повседневных и профессиональных сценариях даже вне обычной зарядки.

Напомним, iPhone можно без проблем заряжать большинством адаптеров от Android-смартфонов — в повседневном использовании пользователь не заметит разницы. Важно лишь, чтобы блок питания поддерживал стандарт USB Power Delivery и был оригинальным или сертифицированным.

Также мы писали, что серия iPhone 17 вышла с рядом существенных изменений — от обновленных дисплеев до переработанного дизайна камер. Впрочем, значительная часть этих нововведений давно знакома пользователям Android, ведь именно там они появились раньше.

Apple гаджеты iPhone 17 type-c USB
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации