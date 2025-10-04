USB-C в iPhone 17 — что можно подключить кроме зарядки

В руках iPhone с разъемом Type-C. Фото: Unsplash

Далеко не только зарядка: переход Apple на универсальный порт открыл для iPhone 17 целый ряд сценариев подключения. Благодаря USB-C смартфон работает с периферией и накопителями, а в моделях Pro — еще и передает данные на скоростях USB 3.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как можно использовать порт USB Type-C в iPhone 17.

Что можно подключить к iPhone кроме зарядки

Начиная с iPhone 15, Apple отказалась от Lightning, а вся линейка iPhone 17 использует USB-C. В версиях iPhone 17 Pro/Pro Max порт поддерживает скорость до 10 Гбит/с (USB 3), что позволяет, в частности, записывать ProRes-видео прямо на внешний SSD и быстро копировать файлы. Базовый iPhone 17 и iPhone Air работают на скоростях USB 2, однако порт у них тоже не ограничивается зарядкой.

К iPhone 17 через USB-C можно подключить:

зарядные устройства: совместимые блоки с USB-C Power Delivery; для максимальной скорости — адаптеры от 40 Вт (в частности Apple Dynamic Charger);

обратная зарядка: iPhone может делиться энергией с AirPods, Apple Watch или даже другим смартфоном;

внешние дисплеи: вывод изображения на ТВ/монитор через кабель USB-C — HDMI;

внешние накопители: запись видео на SSD в Pro-версиях; во всей линейке — перенос фото/файлов на флешку без облаков;

проводные аксессуары: клавиатуры, микрофоны, Ethernet-адаптеры — работают в режиме plug-and-play;

наушники USB-C: подходят как для iPhone, так и для Mac/iPad;

USB-C хабы: подключение нескольких устройств одновременно; стоит учитывать, что смартфон отдает до примерно 4,5 Вт — "прожорливым" гаджетам нужно дополнительное питание.

USB-C превращает iPhone 17 в универсальный инструмент: от быстрого обмена данными и подключения периферии до питания аксессуаров. Это делает порт удобным в повседневных и профессиональных сценариях даже вне обычной зарядки.

Напомним, iPhone можно без проблем заряжать большинством адаптеров от Android-смартфонов — в повседневном использовании пользователь не заметит разницы. Важно лишь, чтобы блок питания поддерживал стандарт USB Power Delivery и был оригинальным или сертифицированным.

Также мы писали, что серия iPhone 17 вышла с рядом существенных изменений — от обновленных дисплеев до переработанного дизайна камер. Впрочем, значительная часть этих нововведений давно знакома пользователям Android, ведь именно там они появились раньше.