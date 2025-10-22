Відео
Україна
Чи вистачить 128 ГБ пам'яті на iPhone у 2025 році

Дата публікації: 22 жовтня 2025 16:32
Оновлено: 13:27
Чи вистачить 128 ГБ пам'яті на iPhone у 2025 році — відповідь експертів
Смартфон Apple iPhone зі сховищем на 128 Гб. Фото: кадр з відео/YouTube

Серія iPhone 17 від Apple нарешті стартує з мінімальними 256 ГБ сховища навіть у базовій моделі. Водночас у продажу залишаються доступніші iPhone 16 та 16e зі стандартними 128 ГБ — і постає запитання, чи цього обсягу достатньо.

Про це пише SlashGear.

Кому вистачить 128 ГБ, а кому — ні

Якщо ви користуєтеся смартфоном здебільшого для дзвінків, месенджерів і періодичного серфінгу — 128 ГБ, найімовірніше, буде досить. Інша річ — ігри та мультимедійні бібліотеки. Важкі тайтли швидко "з'їдають" простір: World of Tanks Blitz займає майже 12 ГБ, War Thunder Mobile — понад 3,5 ГБ, Real Racing 3 після завантаження всіх активів — близько 10 ГБ.

Любителям фото й відео краще одразу брати щонайменше 256 ГБ, особливо якщо зберігаєте матеріали на самому пристрої. Навіть без урахування ігор та великої кількості застосунків архіви кадрів легко перевищують 100 ГБ — тож 128 ГБ швидко вичерпається. Для "важких" сценаріїв — мобільний відеопродакшен, знімання фільмів — доцільніше обирати 512 ГБ або 1 ТБ.

Як звільнити місце на iPhone

iPhone ніколи не підтримував microSD, тож розширити пам'ять апаратно не вийде. Частково допоможе очищення системних даних — але це дає обмежений ефект. Практичний варіант — переносити фото й відео на зовнішній носій або комп'ютер через USB-C чи Lightning і час від часу наводити лад у бібліотеці.

Для зручної автоматичної синхронізації підійде iCloud з платними тарифами:

  • 50 ГБ за 0,99 долара на місяць;
  • 200 ГБ за 2,99 долара;
  • 2 ТБ за 9,99 долара;
  • 6 ТБ за 29,99 долара;
  • 12 ТБ за 59,99 долара.

Є й альтернативи хмарним сервісам Apple — вони можуть бути дешевшими, але зазвичай менш зручні в екосистемі iPhone; якщо ж ви користуєтеся різними платформами, такі рішення можуть виявитися доречнішими.

128 ГБ — компроміс для максимально "мінімалістичних" сценаріїв. Щоб не впиратися в обмеження сховища через рік-два, більшості користувачів варто дивитися в бік 256 ГБ, а "потужним" користувачам — на 512 ГБ або 1 ТБ.

Нагадаємо, що помітне коло на задній частині багатьох чохлів для iPhone — це не дизайнерський елемент, а частина системи MagSafe. Усередині вбудовано магнітне кільце, яке дозволяє точно вирівнювати смартфон із зарядною станцією та надійно кріпити аксесуари.

Також ми писали, що навіть найпродуктивніші iPhone з часом можуть сповільнюватися через накопичення кешу, непотрібних файлів і фонових процесів. Хоча в iOS відсутня універсальна кнопка "Очистити все", кілька ручних дій допоможуть повернути швидкодію та звільнити пам'ять без ризику для особистих даних.

Apple iPhone додаток смартфон пам'ять очищення
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
