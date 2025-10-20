Apple Intelligence в iOS 26 отримала понад 20 нових функцій — що змінилося

Активний режим Apple Intelligence на iPhone. Фото: Unsplash

Оновлення iOS 26 не принесло обіцяних радикальних апдейтів Siri, зате суттєво розширило саму Apple Intelligence. У свіжій версії система отримала понад два десятки нових функцій і покращень у комунікаціях, системних застосунках, створенні зображень і роботі з повідомленнями.

Про це пише 9to5Mac.

Що саме змінилося в iOS 26

Apple Intelligence в iOS 26 додала більше ніж 20 нових можливостей поверх набору iOS 18. Основний акцент зроблено на спілкуванні: з'явився Live Translation у "Повідомленнях" (двосторонній автопереклад повідомлень), підказки для створення опитувань на основі діалогу, фон розмов з Image Playground, пошук природною мовою у "Повідомленнях", а також Live Translation для дзвінків у FaceTime та "Телефоні". До цього додали короткі підсумки голосової пошти, а AirPods Live Translation тепер працює не лише з AirPods Pro 3, а й з AirPods 4 та AirPods Pro 2.

Охоплення ШІ розширюється і на інші застосунки та мови:

карти отримали потужніший пошук;

у "Командах" з'явилися ШІ-дії з доступом до моделей, інструментів письма та генерації зображень;

"Нагадування" тепер автоматично категоризуються, а система пропонує створення нагадувань за вмістом листів, сайтів і нотаток;

у Wallet додано відстеження замовлень через інбокс.

Розробники можуть під'єднувати Foundation Models до сторонніх застосунків. Також додані нові мови підтримки: данська, нідерландська, норвезька, португальська, шведська, турецька, китайська (традиційна) та в'єтнамська.

Генерація зображень в Image Playground і Genmoji теж просунулась:

доступна інтеграція з ChatGPT для створення ілюстрацій;

змішування двох емодзі у новий Genmoji;

налаштовувані міміки/вирази обличчя для зображень людей;

окремо можна коригувати особисті атрибути — наприклад, бороду чи окуляри.

Є й системні оновлення поза категоріями. Adaptive Power Mode продовжує роботу від акумулятора завдяки ШІ-оптимізаціям. Візуальний інтелект для скриншотів додає можливості Ask ChatGPT, Image Search і Add to Calendar. Короткі зведення сповіщень тепер доступні для всіх застосунків у категоріях "Новини" та "Розваги". Частина можливостей watchOS 26 для Apple Intelligence працює через iOS 26, оскільки саме iPhone запускає моделі ШІ.

Як і раніше, підтримка Apple Intelligence лишається обмеженою до новіших iPhone. Якщо ваш пристрій підтримував торішні можливості ШІ, усі нові функції iOS 26 також будуть доступні. Водночас підтримку не розширено на старі моделі: потрібні iPhone 15 Pro/15 Pro Max, будь-який iPhone 16, iPhone 17 або iPhone Air.

Нагадаємо, оновлення iOS 26 принесло не лише візуальні зміни, а й низку оптимізацій, спрямованих на підвищення енергоефективності. Після встановлення апдейту власники iPhone 16 Pro спершу скаржилися на швидший розряд, однак кілька нових інструментів, інтегрованих у систему, допомогли стабілізувати роботу батареї без шкоди для продуктивності.

Також ми писали, що iOS 26 отримала вдосконалену функцію захисту від трекінгу та "цифрових відбитків" у браузері, яка працює навіть поза режимом приватного перегляду. Ця технологія ускладнює збір даних рекламодавцями та сторонніми сайтами, роблячи повсякденне користування інтернетом безпечнішим.