Україна
Головна Технології Терміново увімкніть цю функцію iOS 26, якщо цінуєте приватність

Терміново увімкніть цю функцію iOS 26, якщо цінуєте приватність

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 16:32
Захист від трекінгу в iOS 26 — як нова опція блокує збір даних у Safari
Смартфон Apple iPhone 17 Pro на корпусі ноутбука MacBook. Фото: Unsplash

Дві головні причини звернути увагу на нову опцію в iOS 26 — це посилений захист від трекінгу та цифрових "відбитків пальців" у браузері. Функція працює навіть поза режимом приватного перегляду, тож корисна для щоденного серфінгу.

Про це пише SlashGear.

Читайте також:

Яку функцію iOS 26 потрібно увімкнути

Apple у 2025 році випустила iOS 26 із помітним редизайном Liquid Glass і низкою прихованих покращень. Серед них — оновлення iMessage, фільтрація дзвінків, візуальний інтелект і, що важливо для конфіденційності, кращий контроль за тим, як сайти відстежують активність користувача.

Під час перегляду вебсторінок збираються не лише пошукові запити: сайти можуть отримувати IP-адресу, модель пристрою, приблизне місцеперебування тощо. Такі дані часто використовують для таргетованої реклами, однак за неналежного підходу вони можуть бути зловживані. Новий перемикач у налаштуваннях iOS 26 дозволяє посилити захист від трекінгу та "відбитків" навіть без інкогніто, тож регулярні оновлення системи залишаються важливими для безпеки.

Перед початком переконайтеся, що на iPhone встановлено останню версію iOS 26 ("Налаштування" — "Загальні" — "Оновлення ПЗ") та оновлено Safari через App Store. Далі:

  • відкрийте "Налаштування" — "Програми" — Safari (або знайдіть "Safari" через пошук угорі);
  • прогорніть униз і натисніть "Додатково";
  • відкрийте "Розширений захист відстеження та зчитування відбитків пальців";
  • замість значення "Приватний перегляд" виберіть "Усі перегляди" і поверніться назад.

Зверніть увагу, що опція працює в межах сумісних застосунків, тож найкраще себе проявляє під час використання Safari на iPhone. Якщо ж ви користуєтеся Chrome, у Google також є рекомендовані налаштування конфіденційності, які варто перевірити.

Нагадаємо, прокуратура Парижа відкрила розслідування проти Apple через можливі порушення конфіденційності користувачів голосового помічника Siri. Воно має з'ясувати, чи відповідає обробка аудіоданих вимогам європейського законодавства про захист персональної інформації.

Також ми писали, що нова серія iPhone 17 принесла суттєві оновлення — від переробленого дизайну камер до вдосконалених дисплеїв. Водночас багато з цих нововведень користувачі Android-смартфонів бачили раніше.

Apple персональні дані iOS браузер Safari приватність
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
