Технологии Срочно включите эту функцию iOS 26, если цените приватность

Срочно включите эту функцию iOS 26, если цените приватность

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 16:32
Защита от трекинга в iOS 26 — как новая опция блокирует сбор данных в Safari
Смартфон Apple iPhone 17 Pro на корпусе ноутбука MacBook. Фото: Unsplash

Две главные причины обратить внимание на новую опцию в iOS 26 — это усиленная защита от трекинга и цифровых "отпечатков пальцев" в браузере. Функция работает даже вне режима приватного просмотра, поэтому полезна для ежедневного серфинга.

Об этом пишет SlashGear.

Читайте также:

Какую функцию iOS 26 нужно включить

Apple в 2025 году выпустила iOS 26 с заметным редизайном Liquid Glass и рядом скрытых улучшений. Среди них — обновление iMessage, фильтрация звонков, визуальный интеллект и, что важно для конфиденциальности, лучший контроль над тем, как сайты отслеживают активность пользователя.

Во время просмотра веб-страниц собираются не только поисковые запросы: сайты могут получать IP-адрес, модель устройства, приблизительное местонахождение и тому подобное. Такие данные часто используют для таргетированной рекламы, однако при ненадлежащем подходе они могут быть злоупотреблены. Новый переключатель в настройках iOS 26 позволяет усилить защиту от трекинга и "отпечатков" даже без инкогнито, поэтому регулярные обновления системы остаются важными для безопасности.

Перед началом убедитесь, что на iPhone установлена последняя версия iOS 26 ("Настройки" — "Общие" — "Обновление ПО") и обновлено Safari через App Store. Далее:

  • откройте "Настройки" — "Приложения" — Safari (или найдите "Safari" через поиск вверху);
  • пролистайте вниз и нажмите "Дополнительно";
  • откройте "Расширенная защита отслеживания и считывания отпечатков пальцев";
  • вместо значения "Частный просмотр" выберите "Все просмотры" и вернитесь назад.

Обратите внимание, что опция работает в пределах совместимых приложений, поэтому лучше всего себя проявляет при использовании Safari на iPhone. Если же вы пользуетесь Chrome, у Google также есть рекомендованные настройки конфиденциальности, которые стоит проверить.

Напомним, прокуратура Парижа открыла расследование против Apple из-за возможных нарушений конфиденциальности пользователей голосового помощника Siri. Оно должно выяснить, соответствует ли обработка аудиоданных требованиям европейского законодательства о защите персональной информации.

Также мы писали, что новая серия iPhone 17 принесла существенные обновления — от переработанного дизайна камер до усовершенствованных дисплеев. При этом многие из этих нововведений пользователи Android-смартфонов видели ранее.

