Главная Технологии Apple тайно записывала разговоры людей через Siri — детали

Apple тайно записывала разговоры людей через Siri — детали

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 11:41
Расследование в отношении Apple во Франции — Siri обвинили в сборе частных разговоров
Активированная Siri на iPhone. Фото: Unsplash

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении Apple в связи со сбором записей пользователей голосовым помощником Siri. В ведомстве подтвердили, что дело ведет киберполиция OFAC после жалобы правозащитной организации Ligue des droits de l'Homme.

Об этом пишет Politico.

Читайте также:

В чем суть претензий и какова позиция компании

6 октября 2025 года прокуратура сообщила о старте производства. Основанием стала февральская жалоба Ligue des droits de l'Homme, основанная на показаниях обличителя и экс-сотрудника субподрядчика Apple Томаса Ле Бонньека.

В 2019 году, работая в ирландской Globe Technical Services, Ле Боннек анализировал записи Siri для улучшения качества ответа ассистента. По его словам, это предполагало прослушивание тысяч пользовательских фрагментов, способных раскрывать интимные моменты, конфиденциальные данные и даже идентифицировать лиц.

Обличитель заявил, что расследование должно дать ответы на "насущные вопросы": сколько всего записей Apple сделала с 2014 года, сколько людей охвачено и где хранятся эти данные. Представитель Apple во Франции подчеркнул, что компания никогда не использовала данные Siri для создания маркетинговых профилей, не предоставляла их для рекламы и никому и ни при каких обстоятельствах не продавала.

Ле Боннек обратился в прокуратуру после тщетных попыток добиться реакции от регуляторов по защите данных, в частности французской CNIL и ирландской Data Protection Commission (DPC), которая является ответственным органом для американских техгигантов по праву ЕС. DPC в 2022 году закрыла дело, так и не открыв расследование.

Февральская жалоба также проложила путь к коллективному иску во Франции. Он следует аналогичному процессу в США, где Apple обвиняли в записи частных разговоров без ведома потребителей. В декабре 2024 года компания согласилась на урегулирование на сумму 95 млн долларов, не признавая нарушений.

В январской записи в корпоративном блоге Apple заявила, что не будет хранить аудиозаписи взаимодействий с Siri, если пользователь не даст на это явного согласия.

Напомним, Apple работает над расширением голосовых возможностей Siri, что может в корне изменить взаимодействие пользователей с iPhone. Речь идет не только о более глубокой интеграции искусственного интеллекта, но и о появлении системы App Intents — нового механизма, который позволит управлять сторонними приложениями с помощью голосовых команд без ручных действий.

Также мы писали, что Apple, несмотря на репутацию компании, которая уделяет большое внимание приватности, согласилась на выплату 95 миллионов долларов для урегулирования судебного иска в США. В иске компанию обвиняли в том, что Siri могла непроизвольно записывать фрагменты разговоров пользователей без их согласия.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
