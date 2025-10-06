Замедляют ли обновления iOS ваш iPhone — вся правда

Смартфон Apple iPhone 17 Pro. Фото: кадр из видео/YouTube

С ежегодными обновлениями iOS пользователи каждый раз спрашивают: не делает ли это iPhone медленнее? Ответ не однозначен: многое зависит от возраста устройства, состояния аккумулятора и первых дней после установки апдейта.

Об этом пишет SlashGear.

Реклама

Читайте также:

Почему после апдейта телефон "будто тормозит"

Ежегодно iOS приносит новые функции и латки безопасности, и Apple пытается поддерживать как можно более широкий парк моделей — иногда аж на 5-6 лет назад. Поэтому апдейты достаются и старшим устройствам: так, iPhone 11 (2019) работал на iOS 18 в 2024 году и даже получил iOS 26 в 2025 году, хотя для некоторых еще более давних моделей совместимость уже снята. Проблема в том, что современные возможности, рассчитанные на новые чипы, не всегда безболезненно заходят на "железо" прошлых лет.

На практике это может означать более долгие запуски приложений, менее отзывчивый интерфейс или более заметный расход заряда после обновления. Часто эффект временный: первые дни система индексирует данные, завершает внутренние изменения и получает исправления — и с этим связана вялость, которая исчезает в следующих микроапдейтах. Впрочем, границы старого "железа" никуда не деваются.

Именно этот разрыв и подпитывал подозрения годами. Apple уже штрафовали за снижение производительности без предупреждения. Компания сейчас признает: на устройствах с изношенными батареями она ограничивает производительность, чтобы избежать неожиданных отключений, и позволяет пользователям выключить эту опцию. Является ли это намеренным замедлением или естественным следствием новой ОС на старом чипе — результат для многих похож: после апдейта телефон иногда кажется медленнее.

Apple настаивает, что не замедляет iPhone, чтобы подтолкнуть к апгрейду. Результаты бенчмарков это подтверждают: тесты на моделях от iPhone 5s до iPhone 7 показали, что процессор и графика сохраняют уровень между iOS 9 и iOS 11, а зафиксированные проседания минимальны и вряд ли заметны в ежедневном использовании.

Есть другой фактор: с годами сами приложения "тяжелеют". То, что работало легко в 2018 году, сегодня требует больше ресурсов — даже если "сырые" показатели чипа не изменились. Добавьте сюда батарею, которая хуже держит заряд, — и ощущение "медленного" телефона появляется без всякого намеренного троттлинга. В ответ Apple добавила прозрачности: в iOS видно состояние аккумулятора и можно отключить управление производительностью, приняв риск внезапных перезагрузок.

Напомним, недавний эксперимент с ограничением заряда на iPhone на уровне 80% показал, что ожидаемый эффект не всегда соответствует реальности. Хотя теоретически такой подход должен был бы замедлять деградацию аккумулятора, на практике пользователи часто сталкиваются с заметной потерей автономности.

Также мы писали, что переход Apple на универсальный порт USB-C расширил возможности подключения iPhone 17. Теперь смартфон не только заряжается, но и может работать с флеш-накопителями, мониторами, клавиатурами или мышками, превращаясь в полноценный инструмент для работы.