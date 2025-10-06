Чи сповільнюють оновлення iOS ваш iPhone — вся правда

Смартфон Apple iPhone 17 Pro. Фото: кадр з відео/YouTube

З щорічними оновленнями iOS користувачі щоразу питають: чи не робить це iPhone повільнішим? Відповідь не однозначна: багато залежить від віку пристрою, стану акумулятора та перших днів після встановлення апдейту.

Про це пише SlashGear.

Чому після апдейту телефон "ніби гальмує"

Щороку iOS приносить нові функції та латки безпеки, і Apple намагається підтримувати якомога ширший парк моделей — інколи аж на 5-6 років назад. Тож апдейти дістаються й старшим пристроям: так, iPhone 11 (2019) працював на iOS 18 у 2024 році і навіть отримав iOS 26 у 2025 році, хоча для деяких ще давніших моделей сумісність уже знято. Проблема в тому, що сучасні можливості, розраховані на нові чипи, не завжди безболісно заходять на "залізо" минулих років.

На практиці це може означати довші запуски застосунків, менш чутливий інтерфейс або помітнішу витрату заряду після оновлення. Часто ефект тимчасовий: перші дні система індексує дані, завершує внутрішні зміни та отримує виправлення — і з цим пов'язана млявість, що зникає у наступних мікроапдейтах. Утім межі старого "заліза" нікуди не діваються.

Саме цей розрив і підживлював підозри роками. Apple уже штрафували за зниження продуктивності без попередження. Компанія нині визнає: на пристроях зі зношеними батареями вона обмежує продуктивність, аби уникнути неочікуваних вимкнень, і дозволяє користувачам вимкнути цю опцію. Чи є це навмисним сповільненням, чи природним наслідком нової ОС на старому чипі — результат для багатьох схожий: після апдейту телефон інколи здається повільнішим.

Apple наполягає, що не сповільнює iPhone, аби підштовхнути до апгрейду. Результати бенчмарків це підтверджують: тести на моделях від iPhone 5s до iPhone 7 показали, що процесор і графіка зберігають рівень між iOS 9 та iOS 11, а зафіксовані просідання мінімальні й навряд чи помітні у щоденному використанні.

Є інший фактор: з роками самі застосунки "важчають". Те, що працювало легко у 2018 році, сьогодні вимагає більше ресурсів — навіть якщо "сирі" показники чипа не змінилися. Додайте сюди батарею, що гірше тримає заряд, — і відчуття "повільного" телефону з'являється без жодного навмисного тротлінгу. У відповідь Apple додала прозорості: в iOS видно стан акумулятора та можна відключити керування продуктивністю, прийнявши ризик раптових перезавантажень.

Нагадаємо, нещодавній експеримент з обмеженням заряду на iPhone на рівні 80% показав, що очікуваний ефект не завжди відповідає реальності. Хоча теоретично такий підхід мав би сповільнювати деградацію акумулятора, на практиці користувачі часто стикаються з помітною втратою автономності.

Також ми писали, що перехід Apple на універсальний порт USB-C розширив можливості підключення iPhone 17. Тепер смартфон не лише заряджається, а й може працювати з флешнакопичувачами, моніторами, клавіатурами чи мишами, перетворюючись на повноцінний інструмент для роботи.