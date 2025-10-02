Відео
Головна Технології Apple випустить iOS 26.1 — коли вийде і що зміниться для iPhone

Apple випустить iOS 26.1 — коли вийде і що зміниться для iPhone

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 12:32
iOS 26.1 — дата виходу та всі нові функції оновлення iPhone
В руках смартфон Apple iPhone з iOS 26. Фото: кадр з відео/YouTube

Днями вийшла iOS 26.0.1 із низкою виправлень, а наступним помітнішим апдейтом стане iOS 26.1. Система вже перебуває в бета-тестуванні, тож публічний запуск, імовірно, не за горами.

Про це пише 9to5Mac.

Читайте також:

Коли вийде оновлення

Apple рідко заздалегідь називає точні дати, але графік випусків у компанії доволі передбачуваний. З огляду на попередні роки, iOS 26.1 варто чекати наприкінці жовтня — найімовірніший день понеділок, 27 жовтня, хоча можливий і трохи раніший чи пізніший старт упродовж тижня, що починається 20 жовтня.

Раніше це було так:

  • iOS 18.1 — понеділок, 28 жовтня;
  • iOS 17.1 — середа, 25 жовтня;
  • iOS 16.1 — понеділок, 24 жовтня.

Попри відмінності у днях тижня, часовий інтервал стабільно припадає на кінець жовтня.

Що нового в iOS 26.1

Традиційно версія ".1" усуває значно більше помилок, ніж нещодавній проміжний апдейт 26.0.1. Якщо ви відклали перехід на iOS 26, має сенс дочекатися 26.1.

Функції Apple Intelligence стануть доступними ще вісьмома мовами — це суттєве розширення, а AirPods Live Translation отримає підтримку ще п'яти нових мов.

В Apple Music з'явиться новий свайп-жест для швидкого перемикання треків.

Інтерфейс також зазнає деяких змін, зокрема оновиться повзунок відтворення відео в "Фото", а також у застосунках "Календар" і "Телефон".

Бета-етап ще триває, тож до публічного релізу список змін може розширитися.

Нагадаємо, цієї осені, паралельно з дебютом нових моделей iPhone, Apple випустила оновлення iOS 26.0.1. Воно орієнтоване зокрема на мандрівників, пропонуючи низку функцій, що полегшують подорожі та роблять смартфон ще кориснішим у дорозі.

Також ми писали, що iOS 26 стала одним із найбільш помітних оновлень останніх років. Окрім редизайну, вона включає десятки невеликих, але практичних змін. Багато з них легко залишити поза увагою, однак саме ці дрібниці здатні заощаджувати час і спрощувати щоденне користування iPhone.

Apple iPhone iOS функції операційна система оновлення
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
