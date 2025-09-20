Що робити, якщо не вдається встановити iOS 26 на iPhone — можлива причина

Смартфон Apple iPhone з iOS 26. Фото: кадр з відео/YouTube

Середина вересня традиційно приносить велику хвилю оновлень Apple — цього року 15 вересня вийшли watchOS 26, tvOS 26, macOS Tahoe, iOS 26 та iPadOS 26. Оновлення суттєві як за функціями, так і за дизайном. Проте деякі користувачі можуть натрапити на неможливість оновлення.

Чому оновлення може бути недоступне

З кожним великим релізом Apple скорочує перелік сумісних моделей — старі пристрої поступово виходять із підтримки. Якщо ви не бачите iOS 26 або iPadOS 26 у "Налаштуваннях", найімовірніше, ваш девайс більше не підтримується.

iOS 26 доступна для таких iPhone:

серії iPhone 11-16;

iPhone SE (2-го покоління);

нові моделі осені: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max та 17 Air (серія iPhone 17 постачається з iOS 26 уже з коробки).

iPadOS 26 підтримують:

iPad (A16);

iPad (8-го покоління і новіші);

iPad Air (M3/M2);

iPad Air (3-го покоління і новіші);

iPad Pro (M4);

iPad Pro 11" (з 1-го покоління і новіші);

iPad Pro 12,9" (з 3-го покоління і новіші);

iPad mini (A17 Pro);

iPad mini (з 5-го покоління і новіші).

Пристрої поза цими списками не отримають iOS 26 або iPadOS 26. Можливі лише окремі патчі безпеки — без нових функцій і візуальних змін.

Проблема може бути не в сумісності, а у вільному місці. Хоч Apple і не називає точний обсяг, варто мати приблизно 10 ГБ вільного простору для завантаження. На практиці трапляються випадки, коли на iPad із 20 ГБ вільного місця система показує потребу приблизно у 5 ГБ — показник може відрізнятися залежно від моделі.

Щоб звільнити місце, перейдіть у "Налаштування" — "Основні" — "Сховище iPhone/iPad" та перегляньте, що займає найбільше.

Нагадаємо, iOS 26 принесла не лише масштабне оновлення інтерфейсу, а й низку дрібних, проте практичних покращень. Саме ці непомітні, на перший погляд, зміни роблять систему зручнішою у повсякденному використанні, адже допомагають економити час у типових щоденних сценаріях.

Також ми писали, що оновлений дизайн iOS 26 викликав суперечливі реакції: частина користувачів iPhone повідомила про запаморочення та втому очей. Йдеться про ефект оптичної ілюзії у темному режимі, коли іконки мають перекошений вигляд чи нахилений, створюючи відчуття дискомфорту.