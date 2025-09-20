Що робити, якщо не вдається встановити iOS 26 на iPhone — можлива причина

Що робити, якщо на iPhone не приходить оновлення iOS 26
Середина вересня традиційно приносить велику хвилю оновлень Apple — цього року 15 вересня вийшли watchOS 26, tvOS 26, macOS Tahoe, iOS 26 та iPadOS 26. Оновлення суттєві як за функціями, так і за дизайном. Проте деякі користувачі можуть натрапити на неможливість оновлення.
Про це пише SlashGear.
Чому оновлення може бути недоступне
З кожним великим релізом Apple скорочує перелік сумісних моделей — старі пристрої поступово виходять із підтримки. Якщо ви не бачите iOS 26 або iPadOS 26 у "Налаштуваннях", найімовірніше, ваш девайс більше не підтримується.
iOS 26 доступна для таких iPhone:
- серії iPhone 11-16;
- iPhone SE (2-го покоління);
- нові моделі осені: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max та 17 Air (серія iPhone 17 постачається з iOS 26 уже з коробки).
iPadOS 26 підтримують:
- iPad (A16);
- iPad (8-го покоління і новіші);
- iPad Air (M3/M2);
- iPad Air (3-го покоління і новіші);
- iPad Pro (M4);
- iPad Pro 11" (з 1-го покоління і новіші);
- iPad Pro 12,9" (з 3-го покоління і новіші);
- iPad mini (A17 Pro);
- iPad mini (з 5-го покоління і новіші).
Пристрої поза цими списками не отримають iOS 26 або iPadOS 26. Можливі лише окремі патчі безпеки — без нових функцій і візуальних змін.
Проблема може бути не в сумісності, а у вільному місці. Хоч Apple і не називає точний обсяг, варто мати приблизно 10 ГБ вільного простору для завантаження. На практиці трапляються випадки, коли на iPad із 20 ГБ вільного місця система показує потребу приблизно у 5 ГБ — показник може відрізнятися залежно від моделі.
Щоб звільнити місце, перейдіть у "Налаштування" — "Основні" — "Сховище iPhone/iPad" та перегляньте, що займає найбільше.
Нагадаємо, iOS 26 принесла не лише масштабне оновлення інтерфейсу, а й низку дрібних, проте практичних покращень. Саме ці непомітні, на перший погляд, зміни роблять систему зручнішою у повсякденному використанні, адже допомагають економити час у типових щоденних сценаріях.
Також ми писали, що оновлений дизайн iOS 26 викликав суперечливі реакції: частина користувачів iPhone повідомила про запаморочення та втому очей. Йдеться про ефект оптичної ілюзії у темному режимі, коли іконки мають перекошений вигляд чи нахилений, створюючи відчуття дискомфорту.
