Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Що робити, якщо на iPhone не приходить оновлення iOS 26

Що робити, якщо на iPhone не приходить оновлення iOS 26

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 16:32
Що робити, якщо не вдається встановити iOS 26 на iPhone — можлива причина
Смартфон Apple iPhone з iOS 26. Фото: кадр з відео/YouTube

Середина вересня традиційно приносить велику хвилю оновлень Apple — цього року 15 вересня вийшли watchOS 26, tvOS 26, macOS Tahoe, iOS 26 та iPadOS 26. Оновлення суттєві як за функціями, так і за дизайном. Проте деякі користувачі можуть натрапити на неможливість оновлення.

Про це пише SlashGear.

Реклама
Читайте також:

Чому оновлення може бути недоступне

З кожним великим релізом Apple скорочує перелік сумісних моделей — старі пристрої поступово виходять із підтримки. Якщо ви не бачите iOS 26 або iPadOS 26 у "Налаштуваннях", найімовірніше, ваш девайс більше не підтримується.

iOS 26 доступна для таких iPhone:

  • серії iPhone 11-16;
  • iPhone SE (2-го покоління);
  • нові моделі осені: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max та 17 Air (серія iPhone 17 постачається з iOS 26 уже з коробки).

iPadOS 26 підтримують:

  • iPad (A16);
  • iPad (8-го покоління і новіші);
  • iPad Air (M3/M2);
  • iPad Air (3-го покоління і новіші);
  • iPad Pro (M4);
  • iPad Pro 11" (з 1-го покоління і новіші);
  • iPad Pro 12,9" (з 3-го покоління і новіші);
  • iPad mini (A17 Pro);
  • iPad mini (з 5-го покоління і новіші).

Пристрої поза цими списками не отримають iOS 26 або iPadOS 26. Можливі лише окремі патчі безпеки — без нових функцій і візуальних змін.

Проблема може бути не в сумісності, а у вільному місці. Хоч Apple і не називає точний обсяг, варто мати приблизно 10 ГБ вільного простору для завантаження. На практиці трапляються випадки, коли на iPad із 20 ГБ вільного місця система показує потребу приблизно у 5 ГБ — показник може відрізнятися залежно від моделі.

Щоб звільнити місце, перейдіть у "Налаштування" — "Основні" — "Сховище iPhone/iPad" та перегляньте, що займає найбільше.

Нагадаємо, iOS 26 принесла не лише масштабне оновлення інтерфейсу, а й низку дрібних, проте практичних покращень. Саме ці непомітні, на перший погляд, зміни роблять систему зручнішою у повсякденному використанні, адже допомагають економити час у типових щоденних сценаріях.

Також ми писали, що оновлений дизайн iOS 26 викликав суперечливі реакції: частина користувачів iPhone повідомила про запаморочення та втому очей. Йдеться про ефект оптичної ілюзії у темному режимі, коли іконки мають перекошений вигляд чи нахилений, створюючи відчуття дискомфорту.

Apple iPhone iOS пам'ять операційна система оновлення
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації