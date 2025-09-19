Відео
iOS 26 викликає проблеми зі здоров'ям — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 10:34
iOS 26 викликає запаморочення — як виправити баг темного режиму
Смартфон Apple iPhone з iOS 26. Фото: кадр з відео/YouTube

Оновлений інтерфейс iOS 26 спричинив неочікуваний ефект: дехто з власників iPhone скаржиться на запаморочення та напруження зору. Проблема проявляється в темному режимі як оптична ілюзія — іконки здаються перекошеними або нахиленими.

Про це пише Phandroid.

Читайте також:

У чому суть проблеми

Збій пов'язують із підсвічуванням країв іконок у Liquid Glass: на темному тлі воно створює ефект, схожий на "ілюзію кавової стіни", коли прямі лінії візуально мають похилий вигляд. Користувачі Reddit називають це "оптичним кошмаром", а дехто навіть говорить про "вертиго від iOS 26". Найпомітніше спотворення з'являється на суцільно чорних шпалерах і з темами іконок Dark, Clear або Tinted, а яскраві фони частково маскують ефект.

Ситуацію погіршує і без того непростий старт iOS 26: під час бета-тесту Apple вже непомітно зменшувала інтенсивність Liquid Glass через зауваження щодо читабельності. Водночас не всі бачать нахил — ілюзія залежить від поєднання шпалер і освітлення, що могло завадити виявити її раніше.

Щоб зменшити дискомфорт, радять відкрити "Налаштування" — "Спеціальні можливості" — "Дисплей і розмір тексту" та увімкнути "Зменшити прозорість". Також допомагає перехід на кольорові шпалери або стандартні теми іконок.

Apple поки що публічно не коментувала скарги на "вертиго від iOS 26", але з огляду на попередні коригування Liquid Glass компанія, ймовірно, внесе зміни в майбутніх оновленнях.

Нагадаємо, iOS 26 принесла не лише масштабний візуальний редизайн, а й низку дрібних, але корисних удосконалень. Часто їх легко не помітити, проте саме такі зміни допомагають заощаджувати час у повсякденному використанні.

Також ми писали, що оновлення iOS 26 вже доступне, однак перші відгуки користувачів виявилися неоднозначними. Скарги стосуються перегріву, швидкого розряджання та суперечливого дизайну Liquid Glass, а також оновленого інтерфейсу "Камери" й дрібних багів, що впливають на щоденний досвід.

Apple iPhone проблеми iOS екран користувачі
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
