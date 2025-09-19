iOS 26 вызывает головокружение и боль в глазах — как исправить проблему

Смартфон Apple iPhone с iOS 26. Фото: кадр из видео/YouTube

Обновленный интерфейс iOS 26 вызвал неожиданный эффект: некоторые из владельцев iPhone жалуются на головокружение и напряжение зрения. Проблема проявляется в темном режиме как оптическая иллюзия — иконки кажутся перекошенными или наклоненными.

Об этом пишет Phandroid.

В чем суть проблемы

Сбой связывают с подсветкой краев иконок в Liquid Glass: на темном фоне она создает эффект, похожий на "иллюзию кофейной стены", когда прямые линии визуально выглядят наклонно. Пользователи Reddit называют это "оптическим кошмаром", а некоторые даже говорят о "вертиго от iOS 26". Заметнее всего искажение появляется на сплошь черных обоях и с темами иконок Dark, Clear или Tinted, а яркие фоны частично маскируют эффект.

Ситуацию усугубляет и без того непростой старт iOS 26: во время бета-теста Apple уже незаметно уменьшала интенсивность Liquid Glass из-за замечаний по читабельности. В то же время не все видят наклон — иллюзия зависит от сочетания обоев и освещения, что могло помешать обнаружить ее раньше.

Чтобы уменьшить дискомфорт, советуют открыть "Настройки" — "Специальные возможности" — "Дисплей и размер текста" и включить "Уменьшить прозрачность". Также помогает переход на цветные обои или стандартные темы иконок.

Apple пока публично не комментировала жалобы на "вертиго от iOS 26", но учитывая предыдущие корректировки Liquid Glass компания, вероятно, внесет изменения в будущих обновлениях.

Напомним, iOS 26 принесла не только масштабный визуальный редизайн, но и ряд мелких, но полезных усовершенствований. Часто их легко не заметить, однако именно такие изменения помогают экономить время в повседневном использовании.

Также мы писали, что обновление iOS 26 уже доступно, однако первые отзывы пользователей оказались неоднозначными. Жалобы касаются перегрева, быстрой разрядки и противоречивого дизайна Liquid Glass, а также обновленного интерфейса "Камеры" и мелких багов, влияющих на ежедневный опыт.