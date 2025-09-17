Генератор вечных жалоб — что не так с обновлением iOS 26 для iPhone

iOS 26 с обновленным дизайном Liquid Glass на смартфоне Apple iPhone. Фото: кадр из видео/YouTube

Обновление iOS 26 уже доступно, но первые отзывы пользователей содержат немало критики — от нагрева и быстрой разрядки до противоречивого дизайна Liquid Glass. В дополнение, часть владельцев iPhone жалуется на измененный интерфейс "Камеры" и мелкие баги, влияющие на ежедневный опыт.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему пользователям не понравилась новая версия системы.

Реклама

Читайте также:

Что именно критикуют

Нагрев и быстрая разрядка батареи. После установки iOS 26 некоторые пользователи заметили ощутимое падение автономности и повышение температуры корпуса. В то же время Apple объясняет, что кратковременное "проседание" батареи и тепловые пики после больших апдейтов является нормальным явлением из-за индексации данных и обновления приложений в фоне.

"Странные" иконки и чрезмерная прозрачность Liquid Glass. Части сообщества не понравились новые полупрозрачные элементы и поведение иконок — дизайн называют перегруженным и менее читабельным. После волны отзывов Apple уже уменьшала "стеклянность" во время бета-цикла, и даже сторонники обновления признают, что вид местами остается непоследовательным и поляризует аудиторию.

Однако некоторые признают, что полупрозрачные иконки на главном экране помогают меньше времени проводить в приложениях.

Комментарий пользователя относительно дизайна iOS 26. Фото: скриншот/Threads

В Reddit также обсуждали сходство эффекта с дизайном Frutiger Aero в Windows Vista, который Билл Гейтс придумал еще 20 лет назад.

Microsoft придумала дизайн Liquid Glass первой. Фото: Reddit

Переключение между фото и видео в "Камере". Редизайн программы "Камера" вызвал дискуссии из-за необычного переключателя режимов и направления свайпов: часть пользователей жалуется, что новая логика кажется "неестественной", некоторые указывают на неконсистентность поведения. В ряде тредов сообщают и о мелких графических огрехах интерфейса после выхода из приложения.

Например, из-за нового дизайна в Apple Music иногда очень трудно разглядеть исполнителя песни, поскольку текст сливается с фоном.

Проблемы с читабельностью текста в iOS 26. Фото: Apple

Из других проблем многие пользователи вспоминают микрофризы, "тяжелые" анимации и клавиатуру, которая отличается дизайном от приложения к приложению.

Дизайн клавиатуры в различных приложениях на iOS 26. Фото: скриншот/Threads

Проблемы с дизайном клавиатуры могут быть связаны с отсутствием адаптации большинства приложений под iOS 26, что будет исправляться в будущем.

Кроме этого, уже большинство комментаторов задумываются над тем, чтобы вернуться назад на iOS 18 и обновить систему до 18.7, чтобы избежать проблем. Новой версии iOS от Apple понадобится еще немало времени, чтобы приблизиться к идеалу. Справедливости ради, с каждым новым крупным релизом iOS в интернете начинается шквал критики в адрес Apple, что и в этот раз не стало исключением.

Напомним, Apple обновила справочную страницу iCloud и сообщила, что устройства с iOS 10 и macOS Sierra больше не соответствуют минимальным требованиям. Для дальнейшего использования сервиса нужны как минимум iOS 11 или macOS High Sierra.

Также мы писали, что Apple представила серию iPhone 17 со стартовой ценой от 799 долларов. Впрочем, приобрести смартфон по такой стоимости непросто даже в США, а для украинского рынка эта сумма становится еще выше.