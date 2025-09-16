iPhone стал быстрее садиться после установки iOS 26 — Apple объяснила, в чем дело

Смартфон Apple iPhone 15 Pro с iOS 26. Фото: кадр из видео/YouTube

iOS 26 уже доступна для установки, и в то же время Apple опубликовала страницу поддержки с пояснениями о важности обновлений и их возможном влиянии на автономность и быстродействие. Компания отдельно отмечает, что для большинства пользователей заметные изменения после установки будут временными.

Об этом пишет 9to5Mac.

Что именно объясняет Apple

В новом документе Apple разбирает разницу между "большими" выпусками (например, 26.0) и "мелкими" (26.1 или 26.1.1) и подробно описывает раздел "Влияние на производительность и батарею". Сразу после завершения обновления, особенно крупного, устройство может некоторое время быстрее разряжаться и сильнее нагреваться — это нормально. iPhone в этот период подгружает и индексирует данные для поиска, загружает новые ресурсы и обновляет приложения в фоновом режиме.

Apple добавляет, что новые функции помогают лучше раскрыть возможности устройства, но иногда требуют больше системных ресурсов. Поэтому в зависимости от индивидуального сценария использования часть пользователей может заметить небольшое влияние на быстродействие и/или автономность. Компания подчеркивает, что постоянно оптимизирует такие возможности в следующих обновлениях, чтобы обеспечить стабильную работу и хорошую продолжительность работы от батареи.

Главные выводы из объяснений Apple просты. Во-первых, кратковременное падение автономности и повышенное тепло после установки особенно большого апдейта — ожидаемое поведение, которое проходит за первые дни. Во-вторых, более долгое влияние возможно, если вы активно пользуетесь функциями, требующими больше мощности — все зависит от конкретных привычек и нагрузки.

Напомним, iOS 26 уже доступна для установки, и хотя система несколько месяцев проходила бета-тестирование, Apple оставила несколько нововведений. Одним из них стала возможность автоматического изменения цвета иконок приложений под оттенок iPhone или его чехла.

Также мы писали, что впервые iOS 26 показали на конференции WWDC 2025 в июне, тогда же все желающие получили доступ к бета-версии. Полноценный релиз уже состоялся как бесплатное обновление для совместимых iPhone, а серия iPhone 17 станет одной из первых с новой системой.