Технологии iOS 26 получила две мощных фишки для кастомизации — как работают

iOS 26 получила две мощных фишки для кастомизации — как работают

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 11:41
В iOS 26 появились две крутые функции для кастомизации — они понравились пользователям
В руках смартфон Apple iPhone с iOS 26. Фото: кадр из видео/YouTube

iOS 26 выходит для всех уже на следующей неделе, и несмотря на месяцы бета-тестирования Apple приберегла несколько сюрпризов для широкого релиза. Теперь иконки приложений могут автоматически подстраиваться под цвет вашего iPhone или его чехла.

Об этом пишет 9to5Mac.



Как включить автотонирование иконок в iOS 26

В релиз-кандидате iOS 26 в меню "Customize" появились две новые опции для "Tinted" иконок. Чтобы найти их, нужно зажать пустое место на главном экране, нажать "Edit" в верхнем левом углу, выбрать "Customize", а затем — "Tinted". Если раньше здесь разрешалось только вручную задавать оттенок, то теперь можно включить автоматическую тонировку по двум сценариям: под цвет самого iPhone или под цвет чехла.

Система определяет оттенок модели — например, на iPhone 16 Pro распознается цвет Desert Titanium — и одним касанием применяет его ко всем иконкам. Функция работает и с чехлами: левая пиктограмма соответствует тонировке под цвет смартфона, а следующая — под цвет чехла. Если устройство без чехла, иконки становятся прозрачными и для большинства владельцев, которые пользуются аксессуарами, это будет удобной экономией времени.

Функция автотонировки в iOS 26
Функция автотонирования иконок в iOS 26. Фото: 9to5Mac

Вероятно, автоматическая тонировка потребует фирменного MagSafe-чехла Apple, хотя не исключено, что определенные совместимые аксессуары сторонних производителей также подойдут. С появлением этих двух опций настраивать внешний вид стало значительно приятнее: не нужно вручную выверять оттенки — достаточно одного нажатия, чтобы получить опрятный, согласованный вид.

Напомним, iOS 26 уже доступна в бета-версии для разработчиков и всех желающих протестировать систему. Обновление содержит ряд ощутимых изменений и усовершенствований, которые могут заинтересовать пользователей.

Также мы писали, что Apple презентовала iOS 26 на конференции WWDC 2025 в июне и сразу открыла доступ к бета-версии. Полноценный релиз ожидается уже через несколько дней как бесплатное обновление для совместимых iPhone, а серия iPhone 17 станет одной из первых с новой ОС.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
