Технології

В iOS 26 з'явилися дві неочікувані функції для кастомізації

В iOS 26 з'явилися дві неочікувані функції для кастомізації

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 11:41
Apple додала дві неочікувані функції iOS 26 — і вони миттєво сподобались користувачам
В руках смартфон Apple iPhone з iOS 26. Фото: кадр з відео/YouTube

iOS 26 виходить для всіх вже наступного тижня, і попри місяці бета-тестування Apple приберегла кілька сюрпризів для широкого релізу. Тепер іконки застосунків можуть автоматично підлаштовуватися під колір вашого iPhone або його чохла.

Про це пише 9to5Mac.

Як увімкнути автотонування іконок в iOS 26

У реліз-кандидаті iOS 26 в меню "Customize" з'явилися дві нові опції для "Tinted" іконок. Щоб знайти їх, потрібно затиснути порожнє місце на головному екрані, натиснути "Edit" у верхньому лівому куті, обрати "Customize", а потім — "Tinted". Якщо раніше тут дозволялося лише вручну задавати відтінок, то тепер можна ввімкнути автоматичне тонування за двома сценаріями: під колір самого iPhone або під колір чохла.

Система визначає відтінок моделі — наприклад, на iPhone 16 Pro розпізнається колір Desert Titanium — і одним дотиком застосовує його до всіх іконок. Функція працює і з чохлами: ліва піктограма відповідає тонуванню під колір смартфона, а наступна — під колір чохла. Якщо пристрій без чохла, іконки стають прозорими і для більшості власників, які користуються аксесуарами, це буде зручною економією часу.

Функция автотонировки в iOS 26
Функція автотонування іконок в iOS 26. Фото: 9to5Mac

Ймовірно, автоматичне тонування потребує фірмового MagSafe-чохла Apple, хоча не виключено, що певні сумісні аксесуари сторонніх виробників також підійдуть. З появою цих двох опцій налаштовувати зовнішній вигляд стало значно приємніше: не потрібно вручну вивіряти відтінки — достатньо одного натискання, щоб отримати охайний, узгоджений вигляд.

Нагадаємо, iOS 26 вже доступна у бета-версії для розробників і всіх охочих протестувати систему. Оновлення містить низку відчутних змін і вдосконалень, які можуть зацікавити користувачів.

Також ми писали, що Apple презентувала iOS 26 на конференції WWDC 2025 у червні й одразу відкрила доступ до бета-версії. Повноцінний реліз очікується вже за кілька днів як безплатне оновлення для сумісних iPhone, а серія iPhone 17 стане однією з перших із новою ОС.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
