Нагрів iPhone після оновлення до iOS 26 — Apple пояснила причина

iOS 26 вже доступна для встановлення, і водночас Apple опублікувала сторінку підтримки з поясненнями про важливість оновлень та їх можливий вплив на автономність і швидкодію. Компанія окремо наголошує, що для більшості користувачів помітні зміни після інсталяції будуть тимчасовими.

Що саме пояснює Apple

У новому документі Apple розбирає різницю між "великими" випусками (наприклад, 26.0) та "дрібними" (26.1 або 26.1.1) і детально описує розділ "Вплив на продуктивність і батарею". Одразу після завершення оновлення, особливо великого, пристрій може якийсь час швидше розряджатися та сильніше нагріватися — це нормально. iPhone у цей період довантажує й індексує дані для пошуку, завантажує нові ресурси та оновлює застосунки у фоновому режимі.

Apple додає, що нові функції допомагають краще розкрити можливості пристрою, але інколи потребують більше системних ресурсів. Тому залежно від індивідуального сценарію використання частина користувачів може помітити невеликий вплив на швидкодію та/або автономність. Компанія підкреслює, що постійно оптимізує такі можливості в наступних оновленнях, щоб забезпечити стабільну роботу та хорошу тривалість роботи від батареї.

Головні висновки з пояснень Apple прості. По-перше, короткочасне падіння автономності та підвищене тепло після встановлення особливо великого апдейта — очікувана поведінка, яка минає за перші дні. По-друге, довший вплив можливий, якщо ви активно користуєтеся функціями, що потребують більше потужності — усе залежить від конкретних звичок і навантаження.

Нагадаємо, iOS 26 вже доступна для встановлення, і хоча система кілька місяців проходила бета-тестування, Apple залишила кілька нововведень. Одним із них стала можливість автоматичної зміни кольору іконок застосунків під відтінок iPhone чи його чохла.

Також ми писали, що вперше iOS 26 показали на конференції WWDC 2025 у червні, тоді ж усі охочі отримали доступ до бета-версії. Повноцінний реліз вже відбувся як безплатне оновлення для сумісних iPhone, а серія iPhone 17 стане однією з перших із новою системою.