iOS 26 виходить вже сьогодні — які iPhone отримають оновлення

Смартфон iPhone 15 Pro Max з iOS 26. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple підтвердила офіційний старт iOS 26 — оновлення стане доступним для користувачів уже сьогодні, 15 вересня. Після трьох місяців бета-тестування компанія готова випустити фінальну версію системи для сумісних iPhone.

Про це пише 9to5Mac.

Які моделі підтримуватимуться

iOS 26 вперше була представлена ще в червні на конференції WWDC. Вона принесла масштабний редизайн інтерфейсу під назвою Liquid Glass, а також суттєві зміни в Apple Wallet, CarPlay, Messages та інших сервісах.

Оновлення отримають власники таких моделей:

уся лінійка iPhone 17;

iPhone 16e, iPhone 16 і 16 Plus;

iPhone 16 Pro та 16 Pro Max;

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro і 15 Pro Max;

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro та 14 Pro Max;

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro і 13 Pro Max;

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro і 12 Pro Max;

iPhone 11, 11 Pro та 11 Pro Max;

iPhone SE (починаючи з 2-го покоління).

Проте три моделі залишилися без підтримки: iPhone XS, iPhone XS Max та iPhone XR. Вони не отримають iOS 26, хоча раніше були сумісними з iOS 18.

Apple, як і раніше, час від часу випускатиме для старих пристроїв окремі патчі безпеки. Водночас усі, хто хоче спробувати новий дизайн та можливості, повинні мати один із перелічених вище смартфонів.

Нагадаємо, вже 15 вересня iOS 26 стане доступною для всіх користувачів, і попри тривале бета-тестування Apple залишила кілька сюрпризів для фінального релізу. Зокрема, тепер іконки застосунків можуть автоматично змінювати відтінок відповідно до кольору iPhone або його чохла.

Також ми писали, що iOS 26 була презентована на конференції WWDC 2025 у червні, і одразу після анонсу користувачі отримали доступ до бета-версії. Повноцінний реліз очікується 15 вересня як безплатне оновлення для сумісних моделей, а серія iPhone 17 буде серед перших із цією ОС.