Сегодня официальный запуск iOS 26 — какие iPhone обновятся

Дата публикации 15 сентября 2025 14:24
iOS 26 официально выходит сегодня — какие модели iPhone обновятся
Смартфон iPhone 15 Pro Max с iOS 26. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple подтвердила официальный старт iOS 26 — обновление станет доступным для пользователей уже сегодня, 15 сентября. После трех месяцев бета-тестирования компания готова выпустить финальную версию системы для совместимых iPhone.

Об этом пишет 9to5Mac.

Читайте также:

Какие модели будут поддерживаться

iOS 26 впервые была представлена еще в июне на конференции WWDC. Она принесла масштабный редизайн интерфейса под названием Liquid Glass, а также существенные изменения в Apple Wallet, CarPlay, Messages и других сервисах.

Обновление получат владельцы следующих моделей:

  • вся линейка iPhone 17;
  • iPhone 16e, iPhone 16 и 16 Plus;
  • iPhone 16 Pro и 16 Pro Max;
  • iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max;
  • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max;
  • iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max;
  • iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max;
  • iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max;
  • iPhone SE (начиная со 2-го поколения).

Однако три модели остались без поддержки: iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Они не получат iOS 26, хотя ранее были совместимы с iOS 18.

Apple, как и раньше, время от времени будет выпускать для старых устройств отдельные патчи безопасности. В то же время все, кто хочет попробовать новый дизайн и возможности, должны иметь один из вышеперечисленных смартфонов.

Напомним, уже 15 сентября iOS 26 станет доступной для всех пользователей, и несмотря на длительное бета-тестирование Apple оставила несколько сюрпризов для финального релиза. В частности, теперь иконки приложений могут автоматически менять оттенок в соответствии с цветом iPhone или его чехла.

Также мы писали, что iOS 26 была презентована на конференции WWDC 2025 в июне, и сразу после анонса пользователи получили доступ к бета-версии. Полноценный релиз ожидается 15 сентября как бесплатное обновление для совместимых моделей, а серия iPhone 17 будет среди первых с этой ОС.

Владимир Мололкин - редактор
