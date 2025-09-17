Користувачі повстали проти iOS 26 — що не так з оновленням

iOS 26 з оновленим дизайном Liquid Glass на смартфоні Apple iPhone. Фото: кадр з відео/YouTube

Оновлення iOS 26 уже доступне, але перші відгуки користувачів містять чимало критики — від нагріву та швидкого розряджання до суперечливого дизайну Liquid Glass. На додачу, частина власників iPhone нарікає на змінений інтерфейс "Камери" та дрібні баги, що впливають на щоденний досвід.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому користувачам не сподобалася нова версія системи.

Що саме критикують

Нагрівання і швидке розряджання батареї. Після встановлення iOS 26 деякі користувачі помітили відчутне падіння автономності та підвищення температури корпусу. Водночас Apple пояснює, що короткочасне "просідання" батареї та теплові піки після великих апдейтів є нормальним явищем через індексацію даних та оновлення застосунків у фоні.

"Дивні" іконки та надмірна прозорість Liquid Glass. Частині спільноти не сподобалися нові напівпрозорі елементи та поведінка іконок — дизайн називають перевантаженим і менш читабельним. Після хвилі відгуків Apple уже зменшувала "скляність" під час бета-циклу, і навіть прихильники оновлення визнають, що вигляд місцями лишається непослідовним і поляризує аудиторію.

Однак дехто визнає, що напівпрозорі іконки на головному екрані допомагають менше часу проводити у застосунках.

Коментар користувача щодо дизайну iOS 26. Фото: скриншот/Threads

В Reddit також обговорювали схожість ефекту з дизайном Frutiger Aero у Windows Vista, який Білл Гейтс вигадав ще 20 років тому.

Microsoft вигадала дизайн Liquid Glass першою. Фото: Reddit

Перемикання між фото та відео у "Камері". Редизайн програми "Камера" викликав дискусії через незвичний перемикач режимів та напрям свайпів: частина користувачів скаржиться, що нова логіка здається "неприродною", дехто вказує на неконсистентність поведінки. У низці тредів повідомляють і про дрібні графічні огріхи інтерфейсу після виходу з застосунку.

Наприклад, через новий дизайн в Apple Music іноді дуже важко розгледіти виконавця пісні, оскільки текст зливається з фоном.

Проблеми з читабельністю тексту в iOS 26. Фото: Apple

З інших проблем чимало користувачів згадують мікрофрізи, "важкі" анімації та клавіатуру, яка відрізняється дизайном від застосунку до застосунку.

Дизайн клавіатури у різних застосунках на iOS 26. Фото: скриншот/Threads

Проблеми з дизайном клавіатури можуть бути пов'язані з відсутністю адаптації більшості застосунків під iOS 26, що буде виправлятися у майбутньому.

Крім цього, вже більшість коментаторів замислюються над тим, щоб повернутися назад на iOS 18 і оновити систему до 18.7, щоб уникнути проблем. Новій версії iOS від Apple знадобиться ще чимало часу, щоб наблизитися до ідеалу. Справедливості заради, з кожним новим великим релізом iOS в інтернеті починається шквал критики на адресу Apple, що і цього разу не стало винятком.

Нагадаємо, Apple оновила довідкову сторінку iCloud і повідомила, що пристрої з iOS 10 та macOS Sierra більше не відповідають мінімальним вимогам. Для подальшого використання сервісу потрібні щонайменше iOS 11 або macOS High Sierra.

Також ми писали, що Apple презентувала серію iPhone 17 зі стартовою ціною від 799 доларів. Втім, придбати смартфон за такою вартістю непросто навіть у США, а для українського ринку ця сума стає ще вищою.