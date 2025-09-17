Apple відключає iCloud на старих популярних моделях iPhone — що робити

В руках смартфон Apple iPhone. Фото: Unsplash

Apple оновила документ підтримки iCloud і зазначила, що пристрої на iOS 10 та macOS Sierra більше не відповідають мінімальним вимогам сервісу. Щоб і надалі користуватися iCloud, потрібні щонайменше iOS 11 або macOS High Sierra.

Яких функцій та пристроїв торкнулися зміни

Усі ключові можливості iCloud — зокрема Keychain, iCloud Photos, резервні копії, Find My та iCloud Drive — не працюватимуть на пристроях з iOS 10 або macOS Sierra. Обидві системи вийшли у вересні 2016 року, тож на момент оголошення їм дев'ять років.

iOS 10 була останньою версією для iPhone 5 (2012), iPhone 5c (2013) та iPad 4-го покоління (2012). Власники цих моделей втратять доступ до сервісів iCloud. Щодо комп'ютерів Mac: macOS High Sierra сумісна з усіма Mac, на яких працювала macOS Sierra, тож жодна модель Mac не втрачає підтримку iCloud, якщо оновлена до останньої доступної для неї версії системи.

Нагадаємо, iOS 26 вже доступна для завантаження, а Apple паралельно опублікувала сторінку підтримки з роз'ясненням важливості оновлень та їхнього впливу на автономність і продуктивність. Компанія підкреслила, що більшість змін, які користувачі можуть помітити після встановлення, є тимчасовими.

Також ми писали, що разом із глобальним анонсом нової лінійки iPhone було проведено дослідження про доступність флагмана у різних країнах. За основу взяли iPhone 17 Pro і підрахували, скільки 8-годинних робочих днів знадобиться середньостатистичному працівнику, щоб заробити на цей смартфон.