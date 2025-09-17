Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Apple відключила iCloud для популярних раніше iPhone — деталі

Apple відключила iCloud для популярних раніше iPhone — деталі

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 14:24
Apple відключає iCloud на старих популярних моделях iPhone — що робити
В руках смартфон Apple iPhone. Фото: Unsplash

Apple оновила документ підтримки iCloud і зазначила, що пристрої на iOS 10 та macOS Sierra більше не відповідають мінімальним вимогам сервісу. Щоб і надалі користуватися iCloud, потрібні щонайменше iOS 11 або macOS High Sierra.

Про це пише MacRumors.

Реклама
Читайте також:

Яких функцій та пристроїв торкнулися зміни

Усі ключові можливості iCloud — зокрема Keychain, iCloud Photos, резервні копії, Find My та iCloud Drive — не працюватимуть на пристроях з iOS 10 або macOS Sierra. Обидві системи вийшли у вересні 2016 року, тож на момент оголошення їм дев'ять років.

iOS 10 була останньою версією для iPhone 5 (2012), iPhone 5c (2013) та iPad 4-го покоління (2012). Власники цих моделей втратять доступ до сервісів iCloud. Щодо комп'ютерів Mac: macOS High Sierra сумісна з усіма Mac, на яких працювала macOS Sierra, тож жодна модель Mac не втрачає підтримку iCloud, якщо оновлена до останньої доступної для неї версії системи.

Нагадаємо, iOS 26 вже доступна для завантаження, а Apple паралельно опублікувала сторінку підтримки з роз'ясненням важливості оновлень та їхнього впливу на автономність і продуктивність. Компанія підкреслила, що більшість змін, які користувачі можуть помітити після встановлення, є тимчасовими.

Також ми писали, що разом із глобальним анонсом нової лінійки iPhone було проведено дослідження про доступність флагмана у різних країнах. За основу взяли iPhone 17 Pro і підрахували, скільки 8-годинних робочих днів знадобиться середньостатистичному працівнику, щоб заробити на цей смартфон.

Apple MacBook iPhone iOS функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації