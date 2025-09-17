Видео
Трагедия на фуникулере в Киеве — обвиняемый впервые признал вину
Некоторые устройства Apple потеряли доступ к iCloud — что делать

Некоторые устройства Apple потеряли доступ к iCloud — что делать

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 14:24
Apple отключает iCloud на старых популярных iPhone — что делать дальше
В руках смартфон Apple iPhone. Фото: Unsplash

Apple обновила документ поддержки iCloud и отметила, что устройства на iOS 10 и macOS Sierra больше не соответствуют минимальным требованиям сервиса. Чтобы и в дальнейшем пользоваться iCloud, нужны как минимум iOS 11 или macOS High Sierra.

Об этом пишет MacRumors.

Читайте также:

Каких функций и устройств коснулись изменения

Все ключевые возможности iCloud — в частности Keychain, iCloud Photos, резервные копии, Find My и iCloud Drive — не будут работать на устройствах с iOS 10 или macOS Sierra. Обе системы вышли в сентябре 2016 года, поэтому на момент объявления им девять лет.

iOS 10 была последней версией для iPhone 5 (2012), iPhone 5c (2013) и iPad 4-го поколения (2012). Владельцы этих моделей потеряют доступ к сервисам iCloud. Относительно компьютеров Mac: macOS High Sierra совместима со всеми Mac, на которых работала macOS Sierra, поэтому ни одна модель Mac не теряет поддержку iCloud, если обновлена до последней доступной для нее версии системы.

Напомним, iOS 26 уже доступна для загрузки, а Apple параллельно опубликовала страницу поддержки с разъяснением важности обновлений и их влияния на автономность и производительность. Компания подчеркнула, что большинство изменений, которые пользователи могут заметить после установки, являются временными.

Также мы писали, что вместе с глобальным анонсом новой линейки iPhone было проведено исследование о доступности флагмана в разных странах. За основу взяли iPhone 17 Pro и подсчитали, сколько 8-часовых рабочих дней понадобится среднестатистическому работнику, чтобы заработать на этот смартфон.

Apple MacBook iPhone iOS функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
