Apple отключает iCloud на старых популярных iPhone — что делать дальше

Apple обновила документ поддержки iCloud и отметила, что устройства на iOS 10 и macOS Sierra больше не соответствуют минимальным требованиям сервиса. Чтобы и в дальнейшем пользоваться iCloud, нужны как минимум iOS 11 или macOS High Sierra.

Каких функций и устройств коснулись изменения

Все ключевые возможности iCloud — в частности Keychain, iCloud Photos, резервные копии, Find My и iCloud Drive — не будут работать на устройствах с iOS 10 или macOS Sierra. Обе системы вышли в сентябре 2016 года, поэтому на момент объявления им девять лет.

iOS 10 была последней версией для iPhone 5 (2012), iPhone 5c (2013) и iPad 4-го поколения (2012). Владельцы этих моделей потеряют доступ к сервисам iCloud. Относительно компьютеров Mac: macOS High Sierra совместима со всеми Mac, на которых работала macOS Sierra, поэтому ни одна модель Mac не теряет поддержку iCloud, если обновлена до последней доступной для нее версии системы.

