Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии 5 секретных возможностей iOS 26, о которых стоит знать

5 секретных возможностей iOS 26, о которых стоит знать

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 14:24
Скрытые функции iOS 26 — 5 фишек, которые вы могли пропустить
В руках iPhone 16 с iOS 26. Фото: кадр из видео/YouTube

iOS 26 принесла не только заметный визуальный редизайн, но и ряд мелких, но полезных изменений. Часть из них легко пропустить — но именно они экономят время в ежедневных сценариях.

Об этом пишет TechRadar.

Реклама
Читайте также:

Добавление напоминаний с экрана блокировки и "Центра управления"

В iOS 26 появилось отдельное быстрое действие для Reminders. На экране блокировки зажмите пальцем, выберите "Настроить" или создайте новый экран и добавьте ярлык "Напоминания" в один из угловых слотов. В "Центре управления" зажмите пустую область — "Добавить элемент управления" — найдите "Напоминание" — и в дальнейшем создавайте задачи в один тап.

Изменение продолжительности "Отложить" для будильника

Раньше откладывание сна всегда равнялось 9 минутам. Теперь в "Часах" при создании или редактировании будильника появился пункт "Длительность откладывания" — можно выбрать от 1 до 15 минут.

Опрос в "Сообщениях"

В чате нажмите "+" слева от поля ввода, выберите "Опрос" и добавьте варианты ответа. После отправки каждый участник разговора сможет проголосовать — удобно для совместных решений, таких как выбор ресторана или фильма.

AirPods как микрофон для видео

Подключите AirPods, откройте "Настройки" — коснитесь названия наушников — "Camera Remote" и назначьте действие на "Нажать один раз" или "Зажать". Далее в "Камере" (режим "Видео") проведите вниз к "Центру управления" — "Элементы управления камерой" — выберите AirPods как вход и, при необходимости, режим микрофона (Automatic, Standard, Voice Isolation или Wide Spectrum). После настройки достаточно нажимать ножку AirPods, чтобы активировать запись с их микрофоном.

Пространственные обои из любого фото

В "Фото" коснитесь кнопки Spatial Scene в правом верхнем углу, чтобы придать снимку 3D-эффект. Для экрана блокировки создайте новый экран, включите Spatial Scene в редакторе — изображение будет "оживать", когда вы двигаете смартфон. Если кнопка не появляется для уже имеющихся обоев, придется воссоздать их заново.

Напомним, Apple обновила справку iCloud и сообщила, что устройства с iOS 10 и macOS Sierra больше не соответствуют минимальным требованиям для работы сервиса. В дальнейшем для доступа к облачным функциям необходимо иметь как минимум iOS 11 или macOS High Sierra.

Также мы писали, что iOS 26 уже доступна для установки, а вместе с этим Apple опубликовала отдельную страницу поддержки. В ней компания объяснила важность регулярных обновлений и их возможное влияние на производительность или автономность.

Apple iPhone смартфон iOS функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации