Скрытые функции iOS 26 — 5 фишек, которые вы могли пропустить

В руках iPhone 16 с iOS 26. Фото: кадр из видео/YouTube

iOS 26 принесла не только заметный визуальный редизайн, но и ряд мелких, но полезных изменений. Часть из них легко пропустить — но именно они экономят время в ежедневных сценариях.

Об этом пишет TechRadar.

Реклама

Читайте также:

Добавление напоминаний с экрана блокировки и "Центра управления"

В iOS 26 появилось отдельное быстрое действие для Reminders. На экране блокировки зажмите пальцем, выберите "Настроить" или создайте новый экран и добавьте ярлык "Напоминания" в один из угловых слотов. В "Центре управления" зажмите пустую область — "Добавить элемент управления" — найдите "Напоминание" — и в дальнейшем создавайте задачи в один тап.

Изменение продолжительности "Отложить" для будильника

Раньше откладывание сна всегда равнялось 9 минутам. Теперь в "Часах" при создании или редактировании будильника появился пункт "Длительность откладывания" — можно выбрать от 1 до 15 минут.

Опрос в "Сообщениях"

В чате нажмите "+" слева от поля ввода, выберите "Опрос" и добавьте варианты ответа. После отправки каждый участник разговора сможет проголосовать — удобно для совместных решений, таких как выбор ресторана или фильма.

AirPods как микрофон для видео

Подключите AirPods, откройте "Настройки" — коснитесь названия наушников — "Camera Remote" и назначьте действие на "Нажать один раз" или "Зажать". Далее в "Камере" (режим "Видео") проведите вниз к "Центру управления" — "Элементы управления камерой" — выберите AirPods как вход и, при необходимости, режим микрофона (Automatic, Standard, Voice Isolation или Wide Spectrum). После настройки достаточно нажимать ножку AirPods, чтобы активировать запись с их микрофоном.

Пространственные обои из любого фото

В "Фото" коснитесь кнопки Spatial Scene в правом верхнем углу, чтобы придать снимку 3D-эффект. Для экрана блокировки создайте новый экран, включите Spatial Scene в редакторе — изображение будет "оживать", когда вы двигаете смартфон. Если кнопка не появляется для уже имеющихся обоев, придется воссоздать их заново.

Напомним, Apple обновила справку iCloud и сообщила, что устройства с iOS 10 и macOS Sierra больше не соответствуют минимальным требованиям для работы сервиса. В дальнейшем для доступа к облачным функциям необходимо иметь как минимум iOS 11 или macOS High Sierra.

Также мы писали, что iOS 26 уже доступна для установки, а вместе с этим Apple опубликовала отдельную страницу поддержки. В ней компания объяснила важность регулярных обновлений и их возможное влияние на производительность или автономность.