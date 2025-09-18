Відео
Головна Технології 5 прихованих функцій iOS 26, які ви могли пропустити

5 прихованих функцій iOS 26, які ви могли пропустити

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 14:24
5 прихованих функцій iOS 26 — опитування в iMessage, нові нагадування та інші фішки
В руках iPhone 16 з iOS 26. Фото: кадр з відео/YouTube

iOS 26 принесла не лише помітний візуальний редизайн, а й низку дрібних, але корисних змін. Частину з них легко пропустити — та саме вони економлять час у щоденних сценаріях.

Про це пише TechRadar.

Читайте також:

Додавання нагадувань з екрана блокування та "Центру керування"

У iOS 26 з'явилось окреме швидке діяння для Reminders. На екрані блокування затисніть пальцем, оберіть "Налаштувати" або створіть новий екран і додайте ярлик "Нагадування" в один із кутових слотів. У "Центрі керування" затисніть порожню область — "Додати елемент керування" — найдіть "Нагадування" — і надалі створюйте задачі в один тап.

Зміна тривалості "Відкласти" для будильника

Раніше відкладання сну завжди дорівнювало 9 хвилинам. Тепер у "Годиннику" під час створення або редагування будильника з'явився пункт "Тривалість відкладення" — можна обрати від 1 до 15 хвилин.

Опитування в "Повідомленнях"

У чаті натисніть "+" ліворуч від поля вводу, виберіть "Опитування" й додайте варіанти відповіді. Після відправлення кожен учасник розмови зможе проголосувати — зручно для спільних рішень, як-от вибір ресторану чи фільму.

AirPods як мікрофон для відео

Під'єднайте AirPods, відкрийте "Налаштування" — торкніться назви навушників — "Camera Remote" і призначте дію на "Натиснути один раз" або "Затиснути". Далі у "Камері" (режим "Відео") проведіть вниз до "Центру керування" — "Елементи керування камерою" — оберіть AirPods як вхід і, за потреби, режим мікрофона (Automatic, Standard, Voice Isolation або Wide Spectrum). Після налаштування достатньо натискати ніжку AirPods, щоб активувати запис із їхнім мікрофоном.

Просторові шпалери з будь-якого фото

У "Фото" торкніться кнопки Spatial Scene у правому верхньому куті, щоб надати знімку 3D-ефект. Для екрана блокування створіть новий екран, увімкніть Spatial Scene у редакторі — зображення "оживатиме", коли ви рухаєте смартфон. Якщо кнопка не з'являється для вже наявних шпалер, доведеться відтворити їх наново.

Нагадаємо, Apple оновила довідку iCloud і повідомила, що пристрої з iOS 10 та macOS Sierra більше не відповідають мінімальним вимогам для роботи сервісу. Надалі для доступу до хмарних функцій необхідно мати щонайменше iOS 11 або macOS High Sierra.

Також ми писали, що iOS 26 уже доступна для встановлення, а разом із цим Apple опублікувала окрему сторінку підтримки. У ній компанія пояснила важливість регулярних оновлень і їхній можливий вплив на продуктивність чи автономність.

Apple iPhone смартфон iOS функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
