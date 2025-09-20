Не удаётся установить iOS 26 на iPhone — возможная причина и что делать

Смартфон Apple iPhone с iOS 26. Фото: кадр из видео/YouTube

Середина сентября традиционно приносит большую волну обновлений Apple — в этом году 15 сентября вышли watchOS 26, tvOS 26, macOS Tahoe, iOS 26 и iPadOS 26. Обновления существенные как по функциям, так и по дизайну. Однако некоторые пользователи могут столкнуться с невозможностью обновления.

Об этом пишет SlashGear.

Реклама

Читайте также:

Почему обновление может быть недоступно

С каждым крупным релизом Apple сокращает перечень совместимых моделей — старые устройства постепенно выходят из поддержки. Если вы не видите iOS 26 или iPadOS 26 в "Настройках", скорее всего, ваш девайс больше не поддерживается.

iOS 26 доступна для таких iPhone:

серии iPhone 11-16;

iPhone SE (2-го поколения);

новые модели осени: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max и 17 Air (серия iPhone 17 поставляется с iOS 26 уже из коробки).

iPadOS 26 поддерживают:

iPad (A16);

iPad (8-го поколения и новее);

iPad Air (M3/M2);

iPad Air (3-го поколения и новее);

iPad Pro (M4);

iPad Pro 11" (с 1-го поколения и новее);

iPad Pro 12,9" (с 3-го поколения и новее);

iPad mini (A17 Pro);

iPad mini (с 5-го поколения и новее).

Устройства вне этих списков не получат iOS 26 или iPadOS 26. Возможны лишь отдельные патчи безопасности — без новых функций и визуальных изменений.

Проблема может быть не в совместимости, а в свободном месте. Хотя Apple и не называет точный объем, стоит иметь примерно 10 ГБ свободного пространства для загрузки. На практике бывают случаи, когда на iPad с 20 ГБ свободного места система показывает потребность примерно в 5 ГБ — показатель может отличаться в зависимости от модели.

Чтобы освободить место, перейдите в "Настройки" — "Основные" — "Хранилище iPhone/iPad" и посмотрите, что занимает больше всего.

Напомним, iOS 26 принесла не только масштабное обновление интерфейса, но и ряд мелких, но практических улучшений. Именно эти незаметные, на первый взгляд, изменения делают систему более удобной в повседневном использовании, ведь помогают экономить время в типичных ежедневных сценариях.

Также мы писали, что обновленный дизайн iOS 26 вызвал противоречивые реакции: часть пользователей iPhone сообщила о головокружении и усталости глаз. Речь идет об эффекте оптической иллюзии в темном режиме, когда иконки имеют перекошенный вид или наклоненный, создавая ощущение дискомфорта.