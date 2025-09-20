Видео
Главная Технологии Что делать, если на iPhone не приходит обновление до iOS 26

Что делать, если на iPhone не приходит обновление до iOS 26

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 16:32
Не удаётся установить iOS 26 на iPhone — возможная причина и что делать
Смартфон Apple iPhone с iOS 26. Фото: кадр из видео/YouTube

Середина сентября традиционно приносит большую волну обновлений Apple — в этом году 15 сентября вышли watchOS 26, tvOS 26, macOS Tahoe, iOS 26 и iPadOS 26. Обновления существенные как по функциям, так и по дизайну. Однако некоторые пользователи могут столкнуться с невозможностью обновления.

Об этом пишет SlashGear.

Читайте также:

Почему обновление может быть недоступно

С каждым крупным релизом Apple сокращает перечень совместимых моделей — старые устройства постепенно выходят из поддержки. Если вы не видите iOS 26 или iPadOS 26 в "Настройках", скорее всего, ваш девайс больше не поддерживается.

iOS 26 доступна для таких iPhone:

  • серии iPhone 11-16;
  • iPhone SE (2-го поколения);
  • новые модели осени: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max и 17 Air (серия iPhone 17 поставляется с iOS 26 уже из коробки).

iPadOS 26 поддерживают:

  • iPad (A16);
  • iPad (8-го поколения и новее);
  • iPad Air (M3/M2);
  • iPad Air (3-го поколения и новее);
  • iPad Pro (M4);
  • iPad Pro 11" (с 1-го поколения и новее);
  • iPad Pro 12,9" (с 3-го поколения и новее);
  • iPad mini (A17 Pro);
  • iPad mini (с 5-го поколения и новее).

Устройства вне этих списков не получат iOS 26 или iPadOS 26. Возможны лишь отдельные патчи безопасности — без новых функций и визуальных изменений.

Проблема может быть не в совместимости, а в свободном месте. Хотя Apple и не называет точный объем, стоит иметь примерно 10 ГБ свободного пространства для загрузки. На практике бывают случаи, когда на iPad с 20 ГБ свободного места система показывает потребность примерно в 5 ГБ — показатель может отличаться в зависимости от модели.

Чтобы освободить место, перейдите в "Настройки" — "Основные" — "Хранилище iPhone/iPad" и посмотрите, что занимает больше всего.

Напомним, iOS 26 принесла не только масштабное обновление интерфейса, но и ряд мелких, но практических улучшений. Именно эти незаметные, на первый взгляд, изменения делают систему более удобной в повседневном использовании, ведь помогают экономить время в типичных ежедневных сценариях.

Также мы писали, что обновленный дизайн iOS 26 вызвал противоречивые реакции: часть пользователей iPhone сообщила о головокружении и усталости глаз. Речь идет об эффекте оптической иллюзии в темном режиме, когда иконки имеют перекошенный вид или наклоненный, создавая ощущение дискомфорта.

Apple iPhone iOS память операционная система обновления
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
