iOS 26.1 — дата выхода и все новые функции обновления iPhone

На днях вышла iOS 26.0.1 с рядом исправлений, а следующим более заметным апдейтом станет iOS 26.1. Система уже находится в бета-тестировании, поэтому публичный запуск, вероятно, не за горами.

Об этом пишет 9to5Mac.

Когда выйдет обновление

Apple редко заранее называет точные даты, но график выпусков у компании довольно предсказуем. Учитывая предыдущие годы, iOS 26.1 стоит ждать в конце октября — наиболее вероятный день понедельник, 27 октября, хотя возможен и немного раньше или позже старт в течение недели, начинающейся 20 октября.

Раньше это было так:

iOS 18.1 — понедельник, 28 октября;

iOS 17.1 — среда, 25 октября;

iOS 16.1 — понедельник, 24 октября.

Несмотря на различия в днях недели, временной интервал стабильно приходится на конец октября.

Что нового в iOS 26.1

Традиционно версия ".1" устраняет значительно больше ошибок, чем недавний промежуточный апдейт 26.0.1. Если вы отложили переход на iOS 26, имеет смысл дождаться 26.1.

Функции Apple Intelligence станут доступными еще на восьми языках — это существенное расширение, а AirPods Live Translation получит поддержку еще пяти новых языков.

В Apple Music появится новый свайп-жест для быстрого переключения треков.

Интерфейс также претерпит некоторые изменения, в частности обновится ползунок воспроизведения видео в "Фото", а также в приложениях "Календарь" и "Телефон".

Бета-этап еще продолжается, поэтому к публичному релизу список изменений может расшириться.

Напомним, этой осенью, параллельно с дебютом новых моделей iPhone, Apple выпустила обновление iOS 26.0.1. Оно ориентировано в частности на путешественников, предлагая ряд функций, облегчающих путешествия и делающих смартфон еще более полезным в дороге.

Также мы писали, что iOS 26 стала одним из самых заметных обновлений последних лет. Кроме редизайна, она включает десятки небольших, но практических изменений. Многие из них легко оставить без внимания, однако именно эти мелочи способны экономить время и упрощать ежедневное пользование iPhone.