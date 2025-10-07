Розслідування щодо Apple у Франції — Siri звинуватили у зборі приватних розмов

Активована Siri на iPhone. Фото: Unsplash

Прокуратура Парижа розпочала розслідування щодо Apple у зв'язку зі збиранням записів користувачів голосовим помічником Siri. У відомстві підтвердили, що справу веде кіберполіція OFAC після скарги правозахисної організації Ligue des droits de l'Homme.

Про це пише Politico.

Реклама

Читайте також:

У чому суть претензій і яка позиція компанії

6 жовтня 2025 року прокуратура повідомила про старт провадження. Підставою стала лютнева скарга Ligue des droits de l'Homme, що базується на свідченнях викривача та ексспівробітника субпідрядника Apple Томаса Ле Бонн'єка.

У 2019 році, працюючи в ірландській Globe Technical Services, Ле Боннєк аналізував записи Siri для поліпшення якості відповіді асистента. За його словами, це передбачало прослуховування тисяч користувацьких фрагментів, здатних розкривати інтимні моменти, конфіденційні дані та навіть ідентифікувати осіб.

Викривач заявив, що розслідування має дати відповіді на "нагальні питання": скільки всього записів Apple зробила з 2014 року, скільки людей охоплено та де зберігаються ці дані. Представник Apple у Франції наголосив, що компанія ніколи не використовувала дані Siri для створення маркетингових профілів, не надавала їх для реклами та нікому і ні за яких обставин не продавала.

Ле Бонн'єк звернувся до прокуратури після марних спроб добитися реакції від регуляторів із захисту даних, зокрема французької CNIL та ірландської Data Protection Commission (DPC), що є відповідальним органом для американських техгігантів за правом ЄС. DPC у 2022 році закрила справу, так і не відкривши розслідування.

Лютнева скарга також проклала шлях до колективного позову у Франції. Він наслідує аналогічний процес у США, де Apple звинувачували в записі приватних розмов без відома споживачів. У грудні 2024 року компанія погодилася на врегулювання на суму 95 млн доларів, не визнаючи порушень.

У січневому записі в корпоративному блозі Apple заявила, що не зберігатиме аудіозаписи взаємодій із Siri, якщо користувач не дасть на це явної згоди.

Нагадаємо, Apple працює над розширенням голосових можливостей Siri, що може докорінно змінити взаємодію користувачів з iPhone. Йдеться не лише про глибшу інтеграцію штучного інтелекту, а й про появу системи App Intents — нового механізму, який дозволить керувати сторонніми застосунками за допомогою голосових команд без ручних дій.

Також ми писали, що Apple, попри репутацію компанії, яка приділяє велику увагу приватності, погодилася на виплату 95 мільйонів доларів для врегулювання судового позову у США. У позові компанію звинувачували в тому, що Siri могла мимоволі записувати фрагменти розмов користувачів без їхньої згоди.