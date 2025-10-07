Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Apple таємно записувала розмови користувачів через Siri — деталі

Apple таємно записувала розмови користувачів через Siri — деталі

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 11:41
Розслідування щодо Apple у Франції — Siri звинуватили у зборі приватних розмов
Активована Siri на iPhone. Фото: Unsplash

Прокуратура Парижа розпочала розслідування щодо Apple у зв'язку зі збиранням записів користувачів голосовим помічником Siri. У відомстві підтвердили, що справу веде кіберполіція OFAC після скарги правозахисної організації Ligue des droits de l'Homme.

Про це пише Politico.

Реклама
Читайте також:

У чому суть претензій і яка позиція компанії

6 жовтня 2025 року прокуратура повідомила про старт провадження. Підставою стала лютнева скарга Ligue des droits de l'Homme, що базується на свідченнях викривача та ексспівробітника субпідрядника Apple Томаса Ле Бонн'єка.

У 2019 році, працюючи в ірландській Globe Technical Services, Ле Боннєк аналізував записи Siri для поліпшення якості відповіді асистента. За його словами, це передбачало прослуховування тисяч користувацьких фрагментів, здатних розкривати інтимні моменти, конфіденційні дані та навіть ідентифікувати осіб.

Викривач заявив, що розслідування має дати відповіді на "нагальні питання": скільки всього записів Apple зробила з 2014 року, скільки людей охоплено та де зберігаються ці дані. Представник Apple у Франції наголосив, що компанія ніколи не використовувала дані Siri для створення маркетингових профілів, не надавала їх для реклами та нікому і ні за яких обставин не продавала.

Ле Бонн'єк звернувся до прокуратури після марних спроб добитися реакції від регуляторів із захисту даних, зокрема французької CNIL та ірландської Data Protection Commission (DPC), що є відповідальним органом для американських техгігантів за правом ЄС. DPC у 2022 році закрила справу, так і не відкривши розслідування.

Лютнева скарга також проклала шлях до колективного позову у Франції. Він наслідує аналогічний процес у США, де Apple звинувачували в записі приватних розмов без відома споживачів. У грудні 2024 року компанія погодилася на врегулювання на суму 95 млн доларів, не визнаючи порушень.

У січневому записі в корпоративному блозі Apple заявила, що не зберігатиме аудіозаписи взаємодій із Siri, якщо користувач не дасть на це явної згоди.

Нагадаємо, Apple працює над розширенням голосових можливостей Siri, що може докорінно змінити взаємодію користувачів з iPhone. Йдеться не лише про глибшу інтеграцію штучного інтелекту, а й про появу системи App Intents — нового механізму, який дозволить керувати сторонніми застосунками за допомогою голосових команд без ручних дій.

Також ми писали, що Apple, попри репутацію компанії, яка приділяє велику увагу приватності, погодилася на виплату 95 мільйонів доларів для врегулювання судового позову у США. У позові компанію звинувачували в тому, що Siri могла мимоволі записувати фрагменти розмов користувачів без їхньої згоди.

суд Apple Siri користувачі функції прослуховування
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації