Apple працює над функцією, що змінить спосіб користування iPhone — що відомо

На столі iPhone з активованою Siri. Фото: Unsplash

Apple готує голосове керування для оновленої Siri, яке може кардинально змінити спосіб користування iPhone. Головний прорив — не відкладені "персональні" можливості, а нові App Intents, що дадуть змогу керувати сторонніми застосунками виключно голосом.

Про це пише Марк Гурман з Bloomberg.

Реклама

Читайте також:

Як голос стане повноцінним інтерфейсом iPhone

Затримка наступного покоління Siri спричинила внутрішні зміни в компанії та ще раз продемонструвала, наскільки Apple відстає в штучному інтелекті. Багато хто розчарувався, що Siri поки не зможе звертатися до особистих даних користувача — наприклад, знаходити файл від друга, пісню з месенджера чи номер посвідчення водія на фото. Саме ця функція була "зіркою" демонстрації на WWDC 2024 і з'являлася у видаленій рекламі з Беллою Рамзі, через яку компанію звинуватили в оманливій рекламі.

Проте ключова зміна — оновлений механізм App Intents. Завдяки йому Siri зможе діяти всередині інтерфейсів застосунків так само точно, як це робить користувач:

знайти конкретне фото, відредагувати його й надіслати;

залишити коментар в Instagram;

гортати каталог у магазині та додавати товар у кошик;

авторизуватися без дотику до екрана.

Ця технологія критично важлива і для майбутнього "заліза" Apple. Заплановані домашні пристрої — розумний дисплей (очікується наступного року) та настільний робот — розраховують на такий голосовий контроль для природної взаємодії. Через затримку Siri реліз розумного дисплея вже відсунули щонайменше на рік.

Усередині компанії точність і надійність нових можливостей стали пріоритетом для глобальної команди обробки даних, яка порівнює відповіді Siri та Apple Intelligence із "сирими" даними та відпрацьовує помилки. План — випустити оновлення разом із масштабною перебудовою інфраструктури Siri навесні та активно його просувати. Водночас інженери побоюються обмеженої сумісності на старті та недостатньої точності в критичних сценаріях — зокрема в застосунках для здоров'я чи банкінгу.

Саме тому Apple не запускатиме нову Siri універсально з першого дня. Тестування вже триває з вибраними сторонніми застосунками — серед них Uber, AllTrails, Threads, Temu, Amazon, YouTube, Facebook, WhatsApp і кілька ігор — а також із власними сервісами Apple. Для чутливих категорій компанія розглядає суворі обмеження або повне виключення з підтримки.

Нагадаємо, iOS 26 уже доступна у бета-версіях для розробників і всіх охочих, пропонуючи низку помітних змін і покращень. У ній з'явилися функції, здатні зацікавити навіть досвідчених користувачів.

Також ми писали, що на початку року Apple представила попередні плани щодо керування пристроями за допомогою мозково-комп'ютерних інтерфейсів. Нещодавно відбулася перша публічна демонстрація технології, під час якої користувач керував iPad лише думками.