Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Нова версія Siri може змінити роботу iPhone назавжди — деталі

Нова версія Siri може змінити роботу iPhone назавжди — деталі

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 10:34
Apple працює над функцією, що змінить спосіб користування iPhone — що відомо
На столі iPhone з активованою Siri. Фото: Unsplash

Apple готує голосове керування для оновленої Siri, яке може кардинально змінити спосіб користування iPhone. Головний прорив — не відкладені "персональні" можливості, а нові App Intents, що дадуть змогу керувати сторонніми застосунками виключно голосом.

Про це пише Марк Гурман з Bloomberg.

Реклама
Читайте також:

Як голос стане повноцінним інтерфейсом iPhone

Затримка наступного покоління Siri спричинила внутрішні зміни в компанії та ще раз продемонструвала, наскільки Apple відстає в штучному інтелекті. Багато хто розчарувався, що Siri поки не зможе звертатися до особистих даних користувача — наприклад, знаходити файл від друга, пісню з месенджера чи номер посвідчення водія на фото. Саме ця функція була "зіркою" демонстрації на WWDC 2024 і з'являлася у видаленій рекламі з Беллою Рамзі, через яку компанію звинуватили в оманливій рекламі.

Проте ключова зміна — оновлений механізм App Intents. Завдяки йому Siri зможе діяти всередині інтерфейсів застосунків так само точно, як це робить користувач:

  • знайти конкретне фото, відредагувати його й надіслати;
  • залишити коментар в Instagram;
  • гортати каталог у магазині та додавати товар у кошик;
  • авторизуватися без дотику до екрана.

Ця технологія критично важлива і для майбутнього "заліза" Apple. Заплановані домашні пристрої — розумний дисплей (очікується наступного року) та настільний робот — розраховують на такий голосовий контроль для природної взаємодії. Через затримку Siri реліз розумного дисплея вже відсунули щонайменше на рік.

Усередині компанії точність і надійність нових можливостей стали пріоритетом для глобальної команди обробки даних, яка порівнює відповіді Siri та Apple Intelligence із "сирими" даними та відпрацьовує помилки. План — випустити оновлення разом із масштабною перебудовою інфраструктури Siri навесні та активно його просувати. Водночас інженери побоюються обмеженої сумісності на старті та недостатньої точності в критичних сценаріях — зокрема в застосунках для здоров'я чи банкінгу.

Саме тому Apple не запускатиме нову Siri універсально з першого дня. Тестування вже триває з вибраними сторонніми застосунками — серед них Uber, AllTrails, Threads, Temu, Amazon, YouTube, Facebook, WhatsApp і кілька ігор — а також із власними сервісами Apple. Для чутливих категорій компанія розглядає суворі обмеження або повне виключення з підтримки.

Нагадаємо, iOS 26 уже доступна у бета-версіях для розробників і всіх охочих, пропонуючи низку помітних змін і покращень. У ній з'явилися функції, здатні зацікавити навіть досвідчених користувачів.

Також ми писали, що на початку року Apple представила попередні плани щодо керування пристроями за допомогою мозково-комп'ютерних інтерфейсів. Нещодавно відбулася перша публічна демонстрація технології, під час якої користувач керував iPad лише думками.

Голос Apple iPhone Siri технології функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації