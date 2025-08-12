Apple работает над функцией, которая изменит способ пользования iPhone — что известно

На столе iPhone с активированной Siri. Фото: Unsplash

Apple готовит голосовое управление для обновленной Siri, которое может кардинально изменить способ пользования iPhone. Главный прорыв — не отложенные "персональные" возможности, а новые App Intents, которые позволят управлять сторонними приложениями исключительно голосом.

Об этом пишет Марк Гурман из Bloomberg.

Как голос станет полноценным интерфейсом iPhone

Задержка следующего поколения Siri вызвала внутренние изменения в компании и еще раз продемонстрировала, насколько Apple отстает в искусственном интеллекте. Многие разочаровались, что Siri пока не сможет обращаться к личным данным пользователя — например, находить файл от друга, песню из мессенджера или номер водительского удостоверения на фото. Именно эта функция была "звездой" демонстрации на WWDC 2024 и появлялась в удаленной рекламе с Беллой Рамзи, из-за которой компанию обвинили в обманчивой рекламе.

Однако ключевое изменение — обновленный механизм App Intents. Благодаря ему Siri сможет действовать внутри интерфейсов приложений так же точно, как это делает пользователь:

найти конкретное фото, отредактировать его и отправить;

оставить комментарий в Instagram;

листать каталог в магазине и добавлять товар в корзину;

авторизоваться без прикосновения к экрану.

Эта технология критически важна и для будущего "железа" Apple. Запланированные домашние устройства — умный дисплей (ожидается в следующем году) и настольный робот — рассчитывают на такой голосовой контроль для естественного взаимодействия. Из-за задержки Siri релиз умного дисплея уже отодвинули минимум на год.

Внутри компании точность и надежность новых возможностей стали приоритетом для глобальной команды обработки данных, которая сравнивает ответы Siri и Apple Intelligence с "сырыми" данными и отрабатывает ошибки. План — выпустить обновление вместе с масштабной перестройкой инфраструктуры Siri весной и активно его продвигать. В то же время инженеры опасаются ограниченной совместимости на старте и недостаточной точности в критических сценариях — в частности в приложениях для здоровья или банкинга.

Именно поэтому Apple не будет запускать новую Siri универсально с первого дня. Тестирование уже продолжается с выбранными сторонними приложениями — среди них Uber, AllTrails, Threads, Temu, Amazon, YouTube, Facebook, WhatsApp и несколько игр — а также с собственными сервисами Apple. Для чувствительных категорий компания рассматривает строгие ограничения или полное исключение из поддержки.

Напомним, iOS 26 уже доступна в бета-версиях для разработчиков и всех желающих, предлагая ряд заметных изменений и улучшений. В ней появились функции, способные заинтересовать даже опытных пользователей.

Также мы писали, что в начале года Apple представила предварительные планы по управлению устройствами с помощью мозгово-компьютерных интерфейсов. Недавно состоялась первая публичная демонстрация технологии, во время которой пользователь управлял iPad только мыслями.