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Головна Технології Apple показала новий спосіб керування iPad без дотиків — відео

Apple показала новий спосіб керування iPad без дотиків — відео

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 16:32
Нова реальність від Apple — у мережі показали, як iPad керується силою думки
Керування iPad силою думки. Фото: кадр з відео/YouTube

На початку року Apple поділилася попередніми планами щодо підтримки керування пристроями за допомогою мозково-комп'ютерних інтерфейсів. Тепер з'явилася перша жива демонстрація технології — користувач керує iPad лише думками.

Про це пише 9to5Mac.

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Apple традиційно приділяє багато уваги доступності своїх продуктів, і ця ініціатива — один із найпрогресивніших кроків у цьому напрямку. Як повідомлялося навесні, iOS 26, iPadOS 26 та інші системи отримають підтримку керування для користувачів із сумісними нейроімплантами.

Компанія розробляє способи, які дозволяють мозково-комп'ютерним інтерфейсам (BCI) перетворювати сигнали мозку на дії для керування інтерфейсами iPhone, iPad, Mac та Apple Vision Pro. У рішенні Synchron BCI імплант розміщують у моторній корі — на поверхні кровоносної судини — за мінімально інвазивною ендоваскулярною процедурою через яремну вену.

Раніше The Wall Street Journal наводив коментарі Марка Джексона — одного з перших учасників випробувань імпланта Synchron, який живе з ALS. Тепер Synchron опублікувала відео, де Джексон повністю контролює свій iPad силою думки.

У підписі до ролика зазначено, що Марк, учасник дослідження COMMAND, керує iPad виключно думкою за допомогою BCI від Synchron і нового протоколу Apple — BCI Human Interface Device (HID). У демонстрації він пересувається головним екраном, відкриває застосунки та набирає повідомлення без фізичної взаємодії з пристроєм. Представники Synchron Курт Хаггстром і Пітер Ю пояснюють принцип роботи протоколу BCI HID і те, як система Stentrode забезпечує нативне, "думко-кероване" управління пристроями Apple.

Нагадаємо, Apple, ймовірно, проведе свою щорічну вересневу презентацію у вівторок, 9 вересня — саме тоді мають показати лінійку iPhone 17. Попередні замовлення відкриються вже у п'ятницю, а офіційні продажі стартують 19 вересня, згідно з джерелами від європейських мобільних операторів.

Також ми писали, що Apple поступово вилучає з упаковки фірмові наліпки з логотипом — культовий елемент, знайомий власникам техніки протягом десятиліть. Такий крок пояснюють переходом до більш екологічної, безпластикової упаковки.

Apple технології iPad реабілітація нейрони
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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