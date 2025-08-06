Новая реальность от Apple — в сети показали, как iPad управляется силой мысли

Управление iPad силой мысли. Фото: кадр из видео/YouTube

В начале года Apple поделилась предварительными планами по поддержке управления устройствами с помощью мозгово-компьютерных интерфейсов. Теперь появилась первая живая демонстрация технологии — пользователь управляет iPad только мыслями.

Об этом пишет 9to5Mac.

Реклама

Читайте также:

Как работает новая технология Apple

Apple традиционно уделяет много внимания доступности своих продуктов, и эта инициатива — один из самых прогрессивных шагов в этом направлении. Как сообщалось весной, iOS 26, iPadOS 26 и другие системы получат поддержку управления для пользователей с совместимыми нейроимплантами.

Компания разрабатывает способы, которые позволяют мозгово-компьютерным интерфейсам (BCI) превращать сигналы мозга в действия для управления интерфейсами iPhone, iPad, Mac и Apple Vision Pro. В решении Synchron BCI имплант размещают в моторной коре — на поверхности кровеносного сосуда — по минимально инвазивной эндоваскулярной процедуре через яремную вену.

Ранее The Wall Street Journal приводил комментарии Марка Джексона — одного из первых участников испытаний импланта Synchron, который живет с ALS. Теперь Synchron опубликовала видео, где Джексон полностью контролирует свой iPad силой мысли.

В подписи к ролику указано, что Марк, участник исследования COMMAND, управляет iPad исключительно мыслью с помощью BCI от Synchron и нового протокола Apple — BCI Human Interface Device (HID). В демонстрации он передвигается по главному экрану, открывает приложения и набирает сообщения без физического взаимодействия с устройством. Представители Synchron Курт Хаггстром и Питер Ю объясняют принцип работы протокола BCI HID и то, как система Stentrode обеспечивает нативное, "мысленно-управляемое" управление устройствами Apple.

Напомним, Apple, вероятно, проведет свою ежегодную сентябрьскую презентацию во вторник, 9 сентября — именно тогда должны показать линейку iPhone 17. Предварительные заказы откроются уже в пятницу, а официальные продажи стартуют 19 сентября, согласно источникам от европейских мобильных операторов.

Также мы писали, что Apple постепенно изымает из упаковки фирменные наклейки с логотипом — культовый элемент, знакомый владельцам техники на протяжении десятилетий. Такой шаг объясняют переходом к более экологичной, безпластиковой упаковке.