Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Apple показала новый способ управления iPad без касаний — видео

Apple показала новый способ управления iPad без касаний — видео

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 16:32
Новая реальность от Apple — в сети показали, как iPad управляется силой мысли
Управление iPad силой мысли. Фото: кадр из видео/YouTube

В начале года Apple поделилась предварительными планами по поддержке управления устройствами с помощью мозгово-компьютерных интерфейсов. Теперь появилась первая живая демонстрация технологии — пользователь управляет iPad только мыслями.

Об этом пишет 9to5Mac.

Реклама
Читайте также:

Как работает новая технология Apple

Apple традиционно уделяет много внимания доступности своих продуктов, и эта инициатива — один из самых прогрессивных шагов в этом направлении. Как сообщалось весной, iOS 26, iPadOS 26 и другие системы получат поддержку управления для пользователей с совместимыми нейроимплантами.

Компания разрабатывает способы, которые позволяют мозгово-компьютерным интерфейсам (BCI) превращать сигналы мозга в действия для управления интерфейсами iPhone, iPad, Mac и Apple Vision Pro. В решении Synchron BCI имплант размещают в моторной коре — на поверхности кровеносного сосуда — по минимально инвазивной эндоваскулярной процедуре через яремную вену.

Ранее The Wall Street Journal приводил комментарии Марка Джексона — одного из первых участников испытаний импланта Synchron, который живет с ALS. Теперь Synchron опубликовала видео, где Джексон полностью контролирует свой iPad силой мысли.

В подписи к ролику указано, что Марк, участник исследования COMMAND, управляет iPad исключительно мыслью с помощью BCI от Synchron и нового протокола Apple — BCI Human Interface Device (HID). В демонстрации он передвигается по главному экрану, открывает приложения и набирает сообщения без физического взаимодействия с устройством. Представители Synchron Курт Хаггстром и Питер Ю объясняют принцип работы протокола BCI HID и то, как система Stentrode обеспечивает нативное, "мысленно-управляемое" управление устройствами Apple.

Напомним, Apple, вероятно, проведет свою ежегодную сентябрьскую презентацию во вторник, 9 сентября — именно тогда должны показать линейку iPhone 17. Предварительные заказы откроются уже в пятницу, а официальные продажи стартуют 19 сентября, согласно источникам от европейских мобильных операторов.

Также мы писали, что Apple постепенно изымает из упаковки фирменные наклейки с логотипом — культовый элемент, знакомый владельцам техники на протяжении десятилетий. Такой шаг объясняют переходом к более экологичной, безпластиковой упаковке.

Apple технологии iPad реабилитация нейроны
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации