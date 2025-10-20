Видео
Україна
Apple расширила ИИ-функции в iOS 26 — полный список

Apple расширила ИИ-функции в iOS 26 — полный список

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 14:24
обновлено: 11:58
Apple Intelligence в iOS 26 получила более 20 новых функций — что изменилось
Активный режим Apple Intelligence на iPhone. Фото: Unsplash

Обновление iOS 26 не принесло обещанных радикальных апдейтов Siri, зато существенно расширило саму Apple Intelligence. В свежей версии система получила более двух десятков новых функций и улучшений в коммуникациях, системных приложениях, создании изображений и работе с сообщениями.

Об этом пишет 9to5Mac.

Что именно изменилось в iOS 26

Apple Intelligence в iOS 26 добавила более 20 новых возможностей поверх набора iOS 18. Основной акцент сделан на общении: появился Live Translation в "Сообщениях" (двусторонний автоперевод сообщений), подсказки для создания опросов на основе диалога, фон разговоров с Image Playground, поиск на естественном языке в "Сообщениях", а также Live Translation для звонков в FaceTime и "Телефоне". К этому добавили короткие итоги голосовой почты, а AirPods Live Translation теперь работает не только с AirPods Pro 3, но и с AirPods 4 и AirPods Pro 2.

Охват ИИ расширяется и на другие приложения и языки:

  • карты получили более мощный поиск;
  • в "Командах" появились ИИ-действия с доступом к моделям, инструментам письма и генерации изображений;
  • "Напоминания" теперь автоматически категоризируются, а система предлагает создание напоминаний по содержимому писем, сайтов и заметок;
  • в Wallet добавлено отслеживание заказов через инбокс.

Разработчики могут подключать Foundation Models к сторонним приложениям. Также добавлены новые языки поддержки: датский, нидерландский, норвежский, португальский, шведский, турецкий, китайский (традиционный) и вьетнамский.

Генерация изображений в Image Playground и Genmoji тоже продвинулась:

  • доступна интеграция с ChatGPT для создания иллюстраций;
  • смешивание двух эмодзи в новый Genmoji;
  • настраиваемые мимики/выражения лица для изображений людей;
  • отдельно можно корректировать личные атрибуты — например, бороду или очки.

Есть и системные обновления вне категорий. Adaptive Power Mode продлевает работу от аккумулятора благодаря ИИ-оптимизациям. Визуальный интеллект для скриншотов добавляет возможности Ask ChatGPT, Image Search и Add to Calendar. Короткие сводки уведомлений теперь доступны для всех приложений в категориях "Новости" и "Развлечения". Часть возможностей watchOS 26 для Apple Intelligence работает через iOS 26, поскольку именно iPhone запускает модели ИИ.

Как и раньше, поддержка Apple Intelligence остается ограниченной к более новым iPhone. Если ваше устройство поддерживало прошлогодние возможности ИИ, все новые функции iOS 26 также будут доступны. В то же время поддержка не расширена на старые модели: нужны iPhone 15 Pro/15 Pro Max, любой iPhone 16, iPhone 17 или iPhone Air.

Напомним, обновление iOS 26 принесло не только визуальные изменения, но и ряд оптимизаций, направленных на повышение энергоэффективности. После установки апдейта владельцы iPhone 16 Pro сначала жаловались на более быстрый разряд, однако несколько новых инструментов, интегрированных в систему, помогли стабилизировать работу батареи без ущерба для производительности.

Также мы писали, что iOS 26 получила усовершенствованную функцию защиты от трекинга и "цифровых отпечатков" в браузере, которая работает даже вне режима приватного просмотра. Эта технология затрудняет сбор данных рекламодателями и сторонними сайтами, делая повседневное пользование интернетом более безопасным.

Apple iPhone iOS искусственный интеллект функции обновления
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
