Главная Технологии Эта функция iOS 26 помогает продлить время работы iPhone

Эта функция iOS 26 помогает продлить время работы iPhone

Дата публикации 9 октября 2025 12:32
iOS 26 — как продлить время работы iPhone благодаря новым настройкам
В руках смартфон Apple iPhone. Фото: Unsplash

iOS 26 приносит немало заметных изменений, но самые ценные — те, что незаметно экономят заряд. После обновления iPhone 16 Pro разряжался быстрее, но несколько инструментов в новой версии помогли стабилизировать автономность без потери производительности.

Об этом пишет MakeUseOf.

Читайте также:

Какие функции iOS 26 помогут улучшить автономность

В iOS 26 появился режим Adaptive Power, который подстраивается к вашим сценариям использования. В отличие от Low Power Mode, он не выключает важные функции, а аккуратно снижает яркость примерно на несколько процентов, ограничивает лишнюю фоновую активность и сдерживает производительность только тогда, когда вы не выполняете ресурсоемкие задачи. Включить можно в "Настройки" — "Аккумулятор" — "Режим питания" и активировать оповещения о работе режима.

Адаптивный режим iOS 26
Адаптивный режим батареи в iOS 26. Фото: MakeUseOf

В разделе "Настройки" — "Аккумулятор" стало проще выявлять "прожорливые" приложения. Интерфейс выделяет те, что вызывают чрезмерное потребление (фоновая работа, время на экране, частые оповещения), показывает активность по дням и подсвечивает проблемные программы. Дальше — дело техники: удалите ненужные, принудительно закройте временно лишние или отключите для них "Обновление контента в фоновом режиме".

Сразу после установки iOS 26 система индексирует файлы, оптимизирует приложения и обновляет базы — это временно повышает расход энергии и может даже слегка подогревать корпус. Обычно за один-два дня все стабилизируется. Небольшие патчи вроде iOS 26.1/26.1.1 часто приносят дополнительные оптимизации, поэтому стоит обновляться.

Напомним, в iOS 26 появилась новая функция, направленная на усиление приватности пользователей во время работы в интернете. Она предотвращает создание так называемых "цифровых отпечатков" — уникальных идентификаторов, которые сайты формируют на основе характеристик устройства, браузера и поведенческих данных.

Также мы писали, что результаты экспериментов с лимитом зарядки на уровне 80% показали неоднозначную эффективность этого решения. Хотя ограничение действительно снижает нагрузку на аккумулятор, разница в реальном износе между стандартным и "осторожным" режимами оказалась незначительной.

Apple iPhone смартфон iOS зарядка аккумулятор
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
