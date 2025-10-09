iOS 26 — як подовжити час роботи iPhone завдяки новим налаштуванням

В руках смартфон Apple iPhone. Фото: Unsplash

iOS 26 приносить чимало помітних змін, але найцінніші — ті, що непомітно економлять заряд. Після оновлення iPhone 16 Pro розряджався швидше, та кілька інструментів у новій версії допомогли стабілізувати автономність без втрати продуктивності.

Про це пише MakeUseOf.

Реклама

Читайте також:

Які функції iOS 26 допоможуть покращити автономність

У iOS 26 з'явився режим Adaptive Power, який підлаштовується до ваших сценаріїв використання. На відміну від Low Power Mode, він не вимикає важливі функції, а акуратно знижує яскравість приблизно на кілька відсотків, обмежує зайву фонову активність і стримує продуктивність лише тоді, коли ви не виконуєте ресурсомісткі задачі. Увімкнути можна в "Налаштування" — "Акумулятор" — "Режим живлення" та активувати сповіщення про роботу режиму.

Адаптивний режим батареї в iOS 26. Фото: MakeUseOf

У розділі "Налаштування" — "Акумулятор" стало простіше виявляти "ненажерливі" застосунки. Інтерфейс виділяє ті, що спричиняють надмірне споживання (фонова робота, час на екрані, часті сповіщення), показує активність по днях і підсвічує проблемні програми. Далі — справа техніки: видаліть непотрібні, примусово закрийте тимчасово зайві або вимкніть для них "Оновлення контенту у фоновому режимі".

Одразу після встановлення iOS 26 система індексує файли, оптимізує додатки й оновлює бази — це тимчасово підвищує витрати енергії та може навіть легенько підігрівати корпус. Зазвичай за один-два дні все стабілізується. Невеликі патчі на кшталт iOS 26.1/26.1.1 часто приносять додаткові оптимізації, тож варто оновлюватися.

Нагадаємо, в iOS 26 з'явилася нова функція, спрямована на посилення приватності користувачів під час роботи в інтернеті. Вона запобігає створенню так званих "цифрових відбитків" — унікальних ідентифікаторів, які сайти формують на основі характеристик пристрою, браузера та поведінкових даних.

Також ми писали, що результати експериментів із лімітом зарядки на рівні 80% показали неоднозначну ефективність цього рішення. Хоча обмеження дійсно знижує навантаження на акумулятор, різниця в реальному зношенні між стандартним і "обережним" режимами виявилася незначною.