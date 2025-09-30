Як очистити кеш на iPhone — швидке звільнення пам'яті

В руках смартфони Apple iPhone. Фото: Unsplash

Смартфони Apple потужні, але з часом втрачають швидкодію через накопичення тимчасових файлів. Хоча "чарівної" кнопки "Очистити все" в iOS немає, кілька простих кроків допоможуть повернути місце й стабільність роботи.

Про це пише NV.

Як очистити кеш на iPhone

Кеш зберігає зображення, скрипти та інші дані для пришвидшення завантаження сайтів і застосунків. Коли "цифрового пилу" стає забагато, з'являються гальмування, зависання, брак пам'яті та збої — тож періодичне прибирання справді потрібне.

Експрес-очищення Safari

Відкрийте "Параметри" — Safari — "Очистити історію та дані сайтів". Це видалить кеш, історію та cookie. Якщо хочете прибрати лише дані сайтів, перейдіть "Додатково" — "Дані сайтів" і натисніть "Вилучити всі дані сайтів".

Глибока чистка сторонніх застосунків

У "Параметри" — "Загальні" — "Сховище iPhone" перегляньте, що займає найбільше місця. У месенджерах на кшталт Telegram або Viber використайте вбудоване очищення в розділі "Дані та сховище". Якщо опції немає (наприклад, в Instagram чи Facebook), видаліть застосунок і перевстановіть його з App Store — так ви позбудетеся кешу й часто звільните кілька гігабайтів.

Системний кеш і "Звантажити програму"

Частину тимчасових системних файлів iOS видаляє після звичайного перезавантаження. Також у "Сховище iPhone" доступна функція "Звантажити програму" (Offload App): вона прибирає сам застосунок, зберігаючи документи та дані. Після повторного встановлення ви продовжите роботу без втрати налаштувань.

Автоматизація у месенджерах

Причина розростання кешу — автозбереження медіа. У Telegram, WhatsApp та інших обмежте термін зберігання медіафайлів (наприклад, 3/7/30 днів). Старі файли вилучатимуться з кешу автоматично, а оригінали лишаться у хмарі.

Розумне використання iCloud Photos

Якщо користуєтеся "Фотографіями iCloud", увімкніть "Оптимізація сховища iPhone" у "Параметри" — [ім'я вашого профілю] — iCloud — "Фотографії". На пристрої зберігатимуться оптимізовані копії, а оригінали — у хмарі, що помітно зменшить зайнятий обсяг і супутній кеш.

Ці кроки допоможуть повернути iPhone швидкість і звільнять пам'ять без зайвого клопоту. Це не боротьба з браком місця — це контроль над цифровим безладом.

