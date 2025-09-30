Видео
Україна
Видео

Как очистить кэш на iPhone и ускорить работу смартфона

Дата публикации 30 сентября 2025 14:24
Как очистить кэш на iPhone — быстрое освобождение памяти
В руках смартфоны Apple iPhone. Фото: Unsplash

Смартфоны Apple мощные, но со временем теряют быстродействие из-за накопления временных файлов. Хотя "волшебной" кнопки "Очистить все" в iOS нет, несколько простых шагов помогут вернуть место и стабильность работы.

Об этом пишет NV.

Как очистить кэш на iPhone

Кэш хранит изображения, скрипты и другие данные для ускорения загрузки сайтов и приложений. Когда "цифровой пыли" становится много, появляются торможения, зависания, нехватка памяти и сбои — так что периодическая уборка действительно нужна.

Экспресс-очистка Safari

Откройте "Параметры" — Safari — "Очистить историю и данные сайтов". Это удалит кэш, историю и cookie. Если хотите убрать только данные сайтов, перейдите "Дополнительно" — "Данные сайтов" и нажмите "Удалить все данные сайтов".

Глубокая чистка сторонних приложений

В "Параметры" — "Общие" — "Хранилище iPhone" просмотрите, что занимает больше всего места. В мессенджерах вроде Telegram или Viber используйте встроенную очистку в разделе "Данные и хранилище". Если опции нет (например, в Instagram или Facebook), удалите приложение и переустановите его из App Store — так вы избавитесь от кэша и часто освободите несколько гигабайт.

Системный кэш и "Загрузить приложение"

Часть временных системных файлов iOS удаляет после обычной перезагрузки. Также в "Хранилище iPhone" доступна функция "Выгрузить приложение" (Offload App): она убирает само приложение, сохраняя документы и данные. После повторной установки вы продолжите работу без потери настроек.

Автоматизация в мессенджерах

Причина разрастания кэша — автосохранение медиа. В Telegram, WhatsApp и других ограничьте срок хранения медиафайлов (например, 3/7/30 дней). Старые файлы будут удаляться из кэша автоматически, а оригиналы останутся в облаке.

Разумное использование iCloud Photos

Если пользуетесь "Фотографиями iCloud", включите "Оптимизация хранилища iPhone" в "Параметры" — [имя вашего профиля] — iCloud — "Фотографии". На устройстве будут храниться оптимизированные копии, а оригиналы — в облаке, что заметно уменьшит занятый объем и сопутствующий кэш.

Эти шаги помогут вернуть iPhone скорость и освободят память без лишних хлопот. Это не борьба с нехваткой места — это контроль над цифровым беспорядком.

Напомним, современные смартфоны с каждым годом получают более мощные процессоры, лучшие камеры и поддержку более требовательных игр. Все это требует значительно больше пространства для хранения данных, и часто базового объема памяти оказывается мало. Если телефон поддерживает microSD, карта памяти может стать удобным и быстрым способом расширить хранилище без необходимости удалять нужные файлы.

Также мы писали, что когда внутренняя память все же заполнена, но удалять любимые фото и видео не хочется, есть несколько простых решений. Правильная очистка кэша, резервное копирование в облако или перенос медиафайлов на другие носители позволяют быстро высвободить место и сохранить смартфон в стабильной работе.

Apple iPhone iOS память функции кэш
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
