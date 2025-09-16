Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Как быстро и просто очистить память на телефоне

Как быстро и просто очистить память на телефоне

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 16:32
Как очистить память телефона без удаления фото и видео — 4 способа
Смартфон в руках. Фото: Freepik

Память на смартфоне закончилась, а удалять любимые снимки и клипы не хочется? Существует несколько базовых шагов, которые помогут быстро освободить место.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как быстро освободить память на телефоне.

Реклама
Читайте также:

Очистите кэш приложений

У многих программ накапливаются временные файлы. Откройте "Настройки" — "Программы" (или "Приложения"), выберите нужное и нажмите "Очистить кэш".

Просмотрите папку "Загрузки"

Здесь часто лежат дубликаты фото, старые PDF и прочий хлам. Чтобы ускорить процесс, воспользуйтесь инструментами вроде Files by Google или ChatGPT Photos — они помогут найти и удалить повторяющиеся файлы.

Уберите офлайн-контент

Вспомните о загруженных фильмах, музыке и подкастах "на всякий случай". Если плейлист не слушали месяцами — удалите его. Так же очистите сохраненные видео в TikTok, если вы их скачивали.

Удалите неиспользуемые приложения

Часто мы устанавливаем что-то "на пробу" и забываем — а оно занимает сотни мегабайт. Избавьтесь от приложений, которыми давно не пользовались.

В итоге несколько простых действий за считанные минуты освободят заметную часть памяти на телефоне — без жертв среди ваших фото и видео.

Напомним, современные смартфоны становятся все мощнее: они снимают в высоком качестве и без проблем запускают требовательные игры, что требует больше памяти. Если встроенное хранилище быстро заполняется, простым решением может стать microSD-карта.

Также мы писали, что сообщения вроде "Хранилище заполнено" или "Недостаточно памяти" означают, что смартфон больше не может хранить файлы, начинает притормаживать и работать нестабильно. Впрочем, существуют безопасные способы очистить память на Android и iOS и обеспечить плавную работу системы.

Android приложение смартфон iOS память кэш
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации