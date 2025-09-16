Как очистить память телефона без удаления фото и видео — 4 способа

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Память на смартфоне закончилась, а удалять любимые снимки и клипы не хочется? Существует несколько базовых шагов, которые помогут быстро освободить место.

Очистите кэш приложений

У многих программ накапливаются временные файлы. Откройте "Настройки" — "Программы" (или "Приложения"), выберите нужное и нажмите "Очистить кэш".

Просмотрите папку "Загрузки"

Здесь часто лежат дубликаты фото, старые PDF и прочий хлам. Чтобы ускорить процесс, воспользуйтесь инструментами вроде Files by Google или ChatGPT Photos — они помогут найти и удалить повторяющиеся файлы.

Уберите офлайн-контент

Вспомните о загруженных фильмах, музыке и подкастах "на всякий случай". Если плейлист не слушали месяцами — удалите его. Так же очистите сохраненные видео в TikTok, если вы их скачивали.

Удалите неиспользуемые приложения

Часто мы устанавливаем что-то "на пробу" и забываем — а оно занимает сотни мегабайт. Избавьтесь от приложений, которыми давно не пользовались.

В итоге несколько простых действий за считанные минуты освободят заметную часть памяти на телефоне — без жертв среди ваших фото и видео.

Напомним, современные смартфоны становятся все мощнее: они снимают в высоком качестве и без проблем запускают требовательные игры, что требует больше памяти. Если встроенное хранилище быстро заполняется, простым решением может стать microSD-карта.

Также мы писали, что сообщения вроде "Хранилище заполнено" или "Недостаточно памяти" означают, что смартфон больше не может хранить файлы, начинает притормаживать и работать нестабильно. Впрочем, существуют безопасные способы очистить память на Android и iOS и обеспечить плавную работу системы.