Как освободить память на смартфоне — быстрые решения для Android и iPhone

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Смартфоны часто предупреждают: "Хранилище заполнено", "Недостаточно памяти", "Не удается сделать фото" — в этот момент устройство блокирует сохранение файлов, тормозит и работает нестабильно. Несмотря на это, можно безопасно освободить память на Android и iOS, сохранив работу системы плавной.

О том, как это сделать, пишет OBOZ.ua.

Реклама

Читайте также:

Как освободить память на смартфоне

Прежде всего проверьте распределение памяти в настройках: здесь видно, сколько места занимают приложения, фото, документы, кэш и другие данные, а также доступны системные рекомендации по очистке.

Один из самых быстрых способов — просмотреть установленные приложения: обычно среди них есть те, что давно не используются или "весят" слишком много. Удалите ненужные — это сразу возвращает значительный объем хранилища.

Много пространства забирают фотографии, особенно в высоком разрешении. Если ещё не пользуетесь облаком, включите резервное копирование — в Google Photos или iCloud — чтобы сохранить снимки в безопасном месте и освободить локальную память.

Полезно периодически чистить кэш приложений: временные файлы, накапливающиеся во время работы программ, могут занимать гигабайты. Удалить их можно в настройках отдельных приложений или через системный раздел управления памятью.

Не игнорируйте папку "Загрузки": при просмотре сайтов или переписке в почте сюда попадают PDF, DOC и другие файлы, которые давно потеряли актуальность. Проверьте и удалите лишнее вручную.

Отдельная статья расходов — медиа из мессенджеров. Фото, стикеры, GIF и видео из чатов накапливаются очень быстро, особенно если в приложениях включено автоматическое сохранение в память устройства. Чтобы избегать перегрузки в дальнейшем, отключите автосохранение в настройках мессенджера.

Напомним, смартфону время от времени требуется своеобразная "генеральная уборка". Речь идет не только об удалении фото или видео, а прежде всего об очистке оперативной памяти от временных файлов и данных, накапливающихся во время работы приложений и браузера.

Также мы писали, что хранилище на смартфоне может заполняться даже незаметными для пользователя файлами. Они хранятся в фоновом режиме месяцами и занимают десятки гигабайт, хотя в памяти кажется, что ничего лишнего нет.