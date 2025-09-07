Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Как быстро и эффективно очистить память на Android и iPhone

Как быстро и эффективно очистить память на Android и iPhone

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 06:12
Как освободить память на смартфоне — быстрые решения для Android и iPhone
Смартфон в руках. Фото: Freepik

Смартфоны часто предупреждают: "Хранилище заполнено", "Недостаточно памяти", "Не удается сделать фото" — в этот момент устройство блокирует сохранение файлов, тормозит и работает нестабильно. Несмотря на это, можно безопасно освободить память на Android и iOS, сохранив работу системы плавной.

О том, как это сделать, пишет OBOZ.ua.

Реклама
Читайте также:

Как освободить память на смартфоне

Прежде всего проверьте распределение памяти в настройках: здесь видно, сколько места занимают приложения, фото, документы, кэш и другие данные, а также доступны системные рекомендации по очистке.

Один из самых быстрых способов — просмотреть установленные приложения: обычно среди них есть те, что давно не используются или "весят" слишком много. Удалите ненужные — это сразу возвращает значительный объем хранилища.

Много пространства забирают фотографии, особенно в высоком разрешении. Если ещё не пользуетесь облаком, включите резервное копирование — в Google Photos или iCloud — чтобы сохранить снимки в безопасном месте и освободить локальную память.

Полезно периодически чистить кэш приложений: временные файлы, накапливающиеся во время работы программ, могут занимать гигабайты. Удалить их можно в настройках отдельных приложений или через системный раздел управления памятью.

Не игнорируйте папку "Загрузки": при просмотре сайтов или переписке в почте сюда попадают PDF, DOC и другие файлы, которые давно потеряли актуальность. Проверьте и удалите лишнее вручную.

Отдельная статья расходов — медиа из мессенджеров. Фото, стикеры, GIF и видео из чатов накапливаются очень быстро, особенно если в приложениях включено автоматическое сохранение в память устройства. Чтобы избегать перегрузки в дальнейшем, отключите автосохранение в настройках мессенджера.

Напомним, смартфону время от времени требуется своеобразная "генеральная уборка". Речь идет не только об удалении фото или видео, а прежде всего об очистке оперативной памяти от временных файлов и данных, накапливающихся во время работы приложений и браузера.

Также мы писали, что хранилище на смартфоне может заполняться даже незаметными для пользователя файлами. Они хранятся в фоновом режиме месяцами и занимают десятки гигабайт, хотя в памяти кажется, что ничего лишнего нет.

Android приложение смартфон iOS память функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации